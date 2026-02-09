鹽水賞燈新營續攤 《焰遇燒肉》成夜遊台南精品燒肉首選
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】台南冬季夜間觀光活動熱度持續延燒，位於鹽水區的「月津港燈節」與新營地區舉辦的「波光節」，以光影藝術妝點水岸與城市夜景，吸引大量遊客湧入。不少民眾在鹽水賞燈後，選擇轉往鄰近的新營市區用餐，形成「鹽水賞燈、新營吃美食」的夜遊新路線，也成功帶動新營餐飲市場熱絡發展。其中，位於新營新進路二段的《焰遇燒肉餐廳》，以日式精品燒肉定位、舒適空間與豐盛套餐內容，成為近期人氣話題餐廳之一。
▲焰遇燒肉套餐設計跳脫傳統燒肉僅著重肉品的形式，而是從迎賓開胃料理開始，完整鋪陳用餐節奏。
《焰遇燒肉》座落於新營交流道附近，車程僅約5分鐘，交通動線便利，周邊停車空間充足，鄰近長勝營區綠色隧道，即使在觀光旺季也不易受市中心壅塞影響。餐廳採獨棟建築形式，外觀風格簡約低調，卻自成一格，展現沈穩內斂的質感形象。從戶外露台即可感受到濃厚日式氛圍，搭配巧思設計的古玩擺設與大型法鬥裝置藝術，吸引不少候位民眾拍照打卡，讓等候時間也成為一種趣味體驗。
▲焰遇燒肉餐桌規劃以2至6人為主，無論情侶約會、家庭聚餐或好友聚會皆相當合適。
走進餐廳內部，整體空間以大量木質格柵元素貫穿，結合挑高設計與柔和燈光，營造出放鬆且溫潤的用餐氛圍。餐桌規劃以2至6人為主，無論情侶約會、家庭聚餐或好友聚會皆相當合適。
▲肉品方面，焰遇燒肉嚴選高品質牛豬肉，並於年節期間推出限定組合，滿足燒肉愛好者對品質的期待。
焰遇燒肉主打套餐制，內容涵蓋牛、豬、雞與海鮮，亦提供多樣化單點選項。套餐設計跳脫傳統燒肉僅著重肉品的形式，而是從迎賓開胃料理開始，完整鋪陳用餐節奏。首道迎賓冷盤即讓人眼睛一亮，包含溏心烏魚子、魚子醬蒸蛋、煙燻鮭魚與酥炸蚵卷等精緻小品，每一道皆展現主廚巧思，不僅風味細膩，也成功喚醒味蕾。
▲鹽水賞燈新營續攤，《焰遇燒肉》成夜遊台南精品燒肉首選。
沙拉部分選用農場新鮮直送蔬菜，搭配主廚特調醬汁，呈現凱薩沙拉與胡麻雞胸沙拉等不同風味，清爽不膩，為後續燒肉料理做好準備。飲品選項同樣豐富，包含水果氣泡飲、優格搖搖、爆打青檸茶、玄米茶及帶有濃厚懷舊風味的蛋蜜汁，深受年輕族群與女性顧客喜愛。
主食部分更是焰遇燒肉的一大特色。除了基本款日本越光米白飯，還提供招牌和牛肉燥飯、日式火焰散壽司及美式和牛小漢堡等多元選擇。其中，和牛肉燥飯以香氣濃郁的和牛肉燥搭配粒粒分明的越光米，深受老饕青睞；日式火焰散壽司則在上桌時進行火焰炙燒，兼具視覺效果與層次口感，成為不少顧客拍照分享的熱門餐點；美式和牛小漢堡份量精巧，口感鹹香有致，適合不想吃過多米飯的消費者選擇。
肉品方面，焰遇燒肉嚴選高品質牛豬肉，並於年節期間推出限定組合，如「豬饈玉饌新歲華宴」與「金馬極奢和牛盛宴」，集結白玉蜜霜豚、梅花豚、松阪豚，以及日本A5和牛、澳洲和牛橫膈膜、羽下牛與和牛骰子等多款人氣肉品，油花分布均勻、口感層次豐富，滿足燒肉愛好者對品質的期待。另搭配櫻桃鴨胸、現流雞腿等小主餐，以及黑虎蝦、干貝、澎湖小卷等海鮮選項，選擇多元。
隨餐附贈的蔬菜烤物依季節供應，包含櫛瓜、玉米筍、杏鮑菇與新鮮生菜，兼顧美味與營養平衡。甜點則提供紫米紅豆粥、雙皮奶及冰淇淋等選擇，為整場餐敘畫下完美句點。
業者表示，希望透過完整且細緻的套餐設計，讓消費者在燒肉之外，也能感受到日式餐飲文化的節奏與溫度。隨著鹽水月津港燈節、新營波光節帶動夜間觀光人潮，《焰遇燒肉》也逐漸成為旅客賞燈後規劃晚餐或宵夜聚會的熱門去處。
在燈光藝術與美食饗宴相互加乘下，台南鹽水與新營的夜遊動線愈趨成熟。業者也提醒，假日及活動期間用餐人潮眾多，建議民眾提前預約訂位，以確保用餐品質。下次造訪鹽水賞燈，不妨順遊新營，為旅程加上一場精緻又滿足的燒肉饗宴。
