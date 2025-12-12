鹽港溪自行車道賞蟹 民代酸會迷航

為促進香山觀光發展，新竹市政府爭取補助，斥5335萬元改善鹽港溪流域自行車道，但新竹市議員廖子齊指出，啟用典禮風光不到1個月，沿線即出現垃圾，甚至覆蓋藍色標線，呼籲市府確實編列2期工程預算，不可再度跳票。市府回應將持續努力改善。

鹽港溪流域自行車道全長約10.4公里，總經費5335萬元，工程串聯17公里海岸線、香山在地社區與客庄聚落，打造兼具休閒、運動與觀光功能的自行車旅遊路線，沿線規畫休憩點、修繕涼亭與社區環境改善設施，民國112年開工到今年10月完工。

廣告 廣告

市議員廖子齊指出，鹽港溪自行車道啟用典禮風光不到1個月，沿線即隨地垃圾，更有民眾反映搜尋「鹽港溪自行車道」時，只看到啟用典禮的宣傳照片，卻找不到任何1張由市府提供、清楚完整的路線圖，民眾需要的是資訊而非擺拍。

廖子齊提到，鹽港溪自行車道中1項重要亮點就是「蟹田復育區」，原應成為鹽港溪串接17公里海岸線的教育節點與特色亮點，但目前現場指標不足、牌面字體過小、方向不明，甚至有誤導風險，讓人憂心「新亮點可能成為迷航點」，要求市府應立即改善導覽資訊，讓復育區真正發揮教育與生態示範價值。

廖子齊強調，啟用不等於完工，鹽港溪自行車道沿線仍有多項需改善，包括路線指引是否清楚、與17公里海岸線的銜接設計、河堤防護欄、出入口標線等，皆尚未到位，使用者仍抱持高度疑慮，市府更應積極編列2期預算，補足1期工程不足之處。

去年11月定期會她曾詢問鹽港溪自行車道2期規畫，當時市府回應將向交通部公路局提報約820萬元補助案，但在本次定期會中卻完全看不到相關預算，呼籲市府積極改善各項不足，也應確實編列自行車道2期工程預算，不可再度跳票。

針對鹽港溪自行車道改善，新竹市代理市長邱臣遠表示，不管是文宣、指示牌還有YouBike站點，市府團隊都會跟議員一起努力，也會收集議員們的意見，對於有關2期工程預算也責成工務處先用開口合約的方式來進行相關設計規畫。