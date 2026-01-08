鹽湖城摩門教堂外停車場爆槍擊 釀2死6傷、嫌犯在逃

社會中心／趙永博、馬聖傑、嚴凱 花蓮報導花蓮秀林、新城地區，去年耶誕節期間，發生多起搶案！警方調查嫌犯都是同一人，是一名28歲的通緝犯！他耶誕節當天不僅持刀闖入工寮搶錢，過幾天更假裝要購買二手手機，將買家約到偏僻地方面交，將手機搶走逃逸！短短四天就犯下五起搶案。他落網後聲稱，是因為家人不願再金援，他才鋌而走險犯案。員警vs.胡姓通緝犯：「趴下，誰打你啦，再跑啊，你再跑啊。」犯下多起搶案的胡姓通緝犯，遭埋伏員警壓制在地，他過程中不斷掙扎還放聲怒吼。員警：「不要再給我跑，他跑到田裡面幹嘛，走上去上去。」狼狽上銬被送上警車，警方調閱監視器，發現他的犯案手法有夠惡劣！花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案。（圖／民視新聞）監視器畫面中，穿著藍色雨衣的就是胡姓通緝犯，上個月耶誕節早上，他以躲雨名義跑進一處工寮，亮刀恐嚇一名王姓女子，搶了對方2千元現金拔腿就跑；他食髓知味，過了三天，在臉書社團假裝要買二手iPhone手機，約賣家出來面交再次行搶！被害人vs.員警：「我剛剛被搶了，這個是他拿的錢，我要賣他9500的手機，他給我這些錢，然後我就把他拉著，他把我拖行。」被害人簡直快嚇壞！回想當時被約到偏僻的地方面交，他第六感很準覺得有問題，但一切都來不及。被害人：「他是騙我來這裡，因為這邊沒人，後來我知道我上當了。」花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案。（圖／民視新聞）胡姓通緝犯丟了三百元搶了手機就跑，再請朋友騎車接應。警方查出28歲的胡姓通緝犯，從去年12/24號開始到12/27號，短短四天在花蓮秀林、新城等地犯下五起搶案。被逮後他聲稱，自己身揹兩條通，妨害姓自主和家暴案。家人不願再接濟生活，才鋌而走險犯案獲得生活開銷，行搶金額上萬元不等。新城分局偵查副隊長陳冠瑋：「查該名胡姓男子，因涉犯妨害性自主及家庭暴力案件，遭法院發布通緝在案，全案以依法移送花蓮地檢署偵辦，並經法院裁定羈押。」通緝犯這下落網遭羈押，無法再繼續囂張犯案。原文出處：花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案 更多民視新聞報導最新／貨輪加入搜救！F-16墜機飛官跳傘 管碧玲：大家一起集氣金門大橋驚傳男子落海 「體感溫度僅6度」搜救難度高F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職

