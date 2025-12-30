鹽滷豆花、鹽滷豆腐是什麼？鹽滷吃多會中毒？自製鹽滷豆花比例推薦

最近相當流行在家自製鹽滷豆花，甚至全聯也熱賣鹽滷豆腐，但鹽滷是什麼？吃鹽滷豆花、鹽滷豆腐又有哪些健康益處呢？營養師表示，鹽滷含有多種礦物質，能維持體內電解質平衡，加上黃豆，能提供植物性優質蛋白質、異黃酮等營養價值。

鹽滷豆花、鹽滷豆腐是什麼？維持電解質平衡、補蛋白質

營養師吳映澄表示，海水含有多種天然礦物質，而鹽滷是海水或鹽湖水在製鹽過程中，食鹽結晶後所留下的濃縮母液，為製作豆腐和豆花常用的凝固劑，含有鈉、鉀、鎂、鈣等多種礦物質和微量元素。

廣告 廣告

這些礦物質都是人體正常生理功能必需的營養素，能維持體內電解質平衡，而將鹽滷加入豆漿，製成豆花或豆腐，營養價值在於「黃豆」。吳映澄補充，黃豆是優質蛋白質來源，含有低脂的植物性蛋白質、磷脂質、植物固醇、異黃酮等營養成分，並具有易咀嚼、好消化特性，適合蛋白質需求高、牙口不好的長輩、素食者等族群。

看更多：屏東觀光秘境！划獨木舟、DIY鹽滷豆腐 享受慢活海岸

鹽滷吃太多會中毒？

鹽滷做成的豆花、豆腐口感幼嫩，可是不少人的心頭好，不過有些人說鹽滷有毒，吃太多對身體不好，這是真的嗎？吳映澄解釋，少量攝取鹽滷可以補充人體所需的礦物質，但鹽滷吃過量確實會導致中毒，不過一般食品加工中使用的劑量極低，且經過稀釋與烹煮後，鹽滷含量有限，所以正常食用鹽滷豆花、豆腐不會中毒。

吳映澄強調，吃鹽滷會中毒的風險主要來自「大量攝入純鹽滷原液」或「腎功能不全的人誤用高鎂產品」，所以一般民眾吃鹽滷豆花、鹽滷豆腐等，真的不用太擔心。而且目前尚無報告指出，由一般食物中攝取過量鎂會造成不良影響。

看更多：全聯熱賣「鹽滷豆腐」爆紅！中醫曝更年期保健效果：補鈣要選「這一種」

自製鹽滷豆花比例

最近在網路上很流行的在家自製鹽滷豆花，但要怎麼做才會成功？才不會變成鹹豆漿？在IG上擁有22萬粉絲的美味料理家綠綠之前便分享鹽滷豆花做法，首先準備一個小鍋子倒入1000毫升豆漿、5毫升鹽滷，並將兩者攪拌均勻，消除上方泡泡，10人份大同電鍋中放蒸架，蒸架上放攪拌好的豆漿，外鍋放1米杯水，鍋蓋留縫隙蒸25分鐘跳起後再燜25分鐘以上，冷卻後放冰箱冷藏一晚。

綠綠建議，豆漿務必選擇蛋白質含量5以上，較容易成功，而且攪拌的時候不要太用力，冷卻後放冷藏至少超過半天或一晚，才能讓豆花凝固得更好。另外也有網友說，使用不鏽鋼高瘦型鍋具較容易成功，如果沒有電鍋，也可用一般電子鍋蒸煮功能，覆上保鮮膜後蓋鍋蓋直接蒸60分鐘，如果筷子插入豆花後還沾黏液體，就是還沒好，建議繼續蒸煮，多嘗試幾次一定可以成功。

看更多：比小紅書蒸蛋還簡單！香港名廚曝蒸蛋滑嫩祕訣 不用蓋盤子、保鮮膜

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家．資料來源／吳映澄營養師．綠綠愛煮

更多健康2.0報導

「白蘿蔔減肥料理」大升級！免吐司、搭豬肉，這味三明治讓你驚呆了

光補鈣不夠！少吃5營養素 小心骨質流失「老倒縮」

失眠不用靠藥物！名醫傳授3招擺脫安眠藥 常見睡眠迷思解析



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章