鹽田蛻變成茄萣濕地 近年種2萬棵樹木存活率7成

〔記者葛祐豪／高雄報導〕由鹽田褪變而成的高雄茄定濕地，造林條件相對嚴峻，高雄市愛種樹協會近年推出「打造海角新樂園」計畫，配合市府土地管理方向，逐年進行植樹與撫育管理，迄今已與超過70家企業及團體合作，種植約2萬棵樹木，存活率達7成，逐步改善茄定濕地的土壤條件。

在高雄市工務局指導下，高雄市愛種樹協會認養茄萣「興達港漁業特定區計畫」公14國有土地，該區過去因長期作為鹽田，土壤鹽化嚴重，加上外來植物入侵，使植被復育不易。

高雄市愛種樹協會協會自111年啟動「打造海角新樂園」計畫，迄今已與超過70家企業團體合作，累計種植近2萬棵樹木，整體存活率約7成，逐步改善土壤條件，朝恢復棲地多樣性與水土保育邁進。

高雄市工務局長楊欽富表示，近期在茄萣濕地舉辦「打造海角新樂園」活動，吸引170位民眾及砂崙國小、茄萣國小、興達國小、成功國小、文山中學等師生參與。他也說，茄萣濕地過去為鹽田，土壤鹽化嚴重，加上強風與外來植物入侵，造林條件相對嚴峻，市府集結公私部門資源，先移除銀合歡及巴西乳香等外來種，合作進行植樹造林與加強生態保育工作，實踐環境永續目標，「曾是鹽田的荒漠海岸，如今已萌發綠意！」

高雄市公園處說明，濱海造林需透過多年持續投入與管理，才能顯現成效，目前茄萣濕地部分造林區域已可清楚觀察，植栽由初期種植到逐步形成穩定綠覆的變化，顯示已具備回復生態功能的潛力。

