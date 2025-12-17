鹽續幸福音樂會 20日七股登場

二零二五年即將邁進尾聲，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處十二月廿日將於七股鹽山舉辦「雲嘉南濱海－鹽續幸福·白色聖誕樂曲」音樂會，結合歌手藝人演出、聖誕市集、互動體驗及壓軸一百八十秒煙火秀，邀民眾歲末走進雲嘉南濱海，感受冬季限定浪漫與溫度。

雲嘉南管理處長徐振能表示，七股鹽山以純白鹽景聞名，與「白色聖誕」主題相互呼應，音樂會以「鹽續幸福」為主軸，當天除有街頭藝人、實力派歌手，並融合鹽山地景特色搭配聖誕燈飾、巨型聖誕老公公與麋鹿裝置，營造專屬七股鹽山白色聖誕場景；另也加碼推出「拍照留言送好禮」活動，穿著紅、綠、白等聖誕色系服裝或配戴聖誕配件拍照打卡依指定方式留言，即可獲得由七股鹽山製作的「鹽續幸福泡澡鹽罐」，將祝福與幸福帶回家。

廣告 廣告

徐振能處長也說明音樂會重磅邀請獨立搖滾樂團TRASH、金曲歌后李竺芯與江惠儀、C.T.O男團成員詹仕偉等多組實力派音樂人演出，並邀將軍國小學生、雲嘉南在地歌手陳泇均展現地方藝文能量，還有泡泡達人秀、繽紛氣球秀、街頭雜耍與火舞表演，搭配鹽山夜色與聖誕燈光，打造獨特「白色聖誕音樂會」。

徐振能處長指出，白色聖誕市集邀集多家雲嘉南多間在地品牌與特色攤位參與，從鹽焗滷皮蛋、鹽炒栗子、虱目魚香腸到鹽山煎鳥蛋，展現多樣化鹽味美食與伴手禮；音樂會後接續於十二月卅一日還有井仔腳送夕陽音樂會、明年一月十七日有口湖鹽味餐桌音樂會、二月十四日布袋高跟鞋浪漫民歌夜、三月十四日北門台式搖滾夜等系列精彩活動，結合音樂、節慶、市集與互動體驗，期吸引不同年齡層遊客造訪雲嘉南濱海，認識在地獨特的自然景觀與文化魅力。