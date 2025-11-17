鹽行國中武術隊技術精湛 市傳統藝術賽奪特優

鹽行國中武術隊積極勤練精進技術，在台南市傳統藝術賽中勇奪特優。（鹽行國中提供）

記者汪惠松／永康報導

永康區鹽行國中積極推展體育運動，提供學生多元學，其中成立僅三年的武術隊在教練指 下勤練精進技術，參加台南市傳統藝術比賽武術項目，前兩年獲得優等，今年更上層樓，在激烈競爭中脫穎而出，奪得特優，表現令人刮目相看。

校長林建佑表示，鹽行國中秉持「護苗如護夢」理念，致力培養學生的適應能力、軟實力與探索精神，讓學生具備迎向未來挑戰的能力。學校與家長會全力支持各項體育運動代表隊，每遇參加比賽均為選手們加油打氣鼓勵，為校爭取榮譽。

鹽中武術隊員多來自三村國小畢業生，在教練洪百賢指導下，每週利用社團課時間練習。此外，學校亦與推廣基層國武術運動的台南市國武術深耕協會合作，由協會提供優質場地與專業教練協助訓練。透過紮實的體能與武術套路訓練，除提升學生運動能力，更培養其面對挑戰的勇氣與正向品格。

武術隊學生憑藉熱情與毅力持續精進，即使每週僅能在社團時間練習，仍在有限訓練下積極精進武術。此次參加一一四年台南市傳統藝術武術比賽，家長會長陳明哲亦號召家長至比賽會場為選手們加油。團隊展現精湛技藝勇奪特優獎，不只是成績上的突破，更展現教育的核心價值與深遠意義。

林建佑表示，學校將持續投入資源陪伴學生在學業與社團中展現自我、追求卓越。