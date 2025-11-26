鹽酥雞之亂引出「22大拜金女標準」 網嘲：別質疑羅漢腳

情侶交往需要面對各種價值觀差異，日前有位女網友分享，男友說要請客，卻不滿2人買了365元分量的鹽酥雞，罵她「拜金女」。此事掀起網友熱議，還有人列出22項拜金女標準，再引話題。

最近網路1樁「365元鹽酥雞」引發熱議，網友還因此搞笑列出22項拜金女標準，不少人驚呼「已中槍」。（示意圖／非當事人／中天新聞）

這起鹽酥雞風波來自1名女網友在Dcard的發文，某天下班她和男友經過1間新開的鹽酥雞店，男友當時大方表示他請客，讓女網友視情況加入其他餐點。最後2大盒12樣餐點共365元，她指出，其中一半是男友指名要的，但對方仍不滿她花太多錢、不懂物價等，甚至指責她是拜金女，女網友一氣之下自掏腰包買下整份餐點。

貼文引發網友討論，有人在Threads整理出「22項拜金女行為」清單，包含買原價星巴克、沒用折價券就搭Uber、1天用超過2片衛生棉、白天用夜用衛生棉，連「2人份鹽酥雞點365元」也榜上有名。

1、買原價星巴克

2、沒有用折價券就搭 Uber

3、不管店內差價直接叫外送

4、1天用超過 2 片衛生棉

5、白天用夜用衛生棉

6、吃摩斯漢堡

7、2人份鹽酥雞點 365 元

8、迴轉壽司吃超過 300 元

9、愛喝奶茶

10、買 85 度C 的切片黑森林蛋糕

11、吃飯沒AA

12、飲料點中杯

13、洗髮精用到最後沒有加水

14、跑咖（咖啡廳）

15、做美甲

16、貢丸湯1碗30元，有5顆貢丸，2人分1碗，多吃1顆的人要A6元

17、喝35元礦泉水

18、拉麵只買自己的

19、訂閱單人Netflix，不用家庭方案

20、買沒打折的巧克力

21、電影只看假日，不看平日 6 折

22、衛生紙用最貴的4層舒潔

不少網友看完直呼太離譜，「那我應該是離譜台女，白天不管量多少都用夜用衛生棉，最高一天換十片」、「對不起，我超拜金，星巴克是我最低可以接受的咖啡」、「一直以為自己小資，現在才知道原來我也是拜金女」、「我爭鮮客單價600欸」。

也有人看了直搖頭，紛紛留言歪樓，「不要質疑霸道羅漢腳，說妳拜金是為妳好」、「結論：霸道乞丐想A免錢的那份」、「說穿了是男人沒能力，還怪別人拜金，笑死」、「花錢就是罪，不給他花也是罪，這男的根本在害人」。

