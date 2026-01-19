鹽酥雞店什麼品被低估？ 網友狂推炸高麗菜：好吃到發瘋

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

鹽酥雞品項琳瑯滿目，從雞排、甜不辣到四季豆各有擁護者。近日，有網友在 Threads 發文，點名他認為鹽酥雞店最被低估的品項是「炸高麗菜」，貼文一出立刻引發熱烈討論。

鹽酥雞品項琳瑯滿目，從雞排、甜不辣到四季豆各有擁護者。（示意圖／Unsplash）

原PO表示，自己人生第一次在鹽酥雞店單點炸高麗菜，沒想到一口下去「直接原地嚇爛，好吃到發瘋」，完全顛覆過往對配菜的印象。留言區有網友贊同原PO認為，「台灣的高麗菜是全球最好吃，怎麼料理都好吃，跟是不是炸的無關」。

廣告 廣告

貼文曝光後，不少網友紛紛認同留言，「我有位朋友每次去鹹酥雞店一定要點炸高麗菜 跟著他吃一次超好吃」、「吃起來很像 爆油的熱炒 很燙很脆很爽」、「真的超好吃，我以前買的時候我朋友都問我為什麼要買吸油面紙」、「炸高麗菜超好吃！雖然有點油 但真的很香」

另外也有網友分享，其他品項像是炸皮蛋、炸金針菇、炸花椰菜、雞蛋豆腐，「炸皮蛋跟炸雞蛋豆腐真的超讚」、「炸金針菇 以前沒吃過 後來吃了一次後 只要這件鹹酥雞店有就必點」、「是金針菇，要能裹雞排漿炸的那種！」、「炸蛋餅皮 每次都要點超酥脆超好吃」。



更多FTNN新聞網報導

30歲戶頭不到10萬「是不是沒救了？」同儕月薪4萬竟能買名錶 過來人吐實話

阿里山賓館房價掀熱議「最高4.5萬元」 業者回應了

唐吉訶德「貼標時間」曝光！鮮食比超商還殺 網狂讚：乞丐超人新天堂

