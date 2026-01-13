鹽酥雞攤「被低估的品項」？網點名一食物：吃過一次就愛上

鹽酥雞深受許多民眾喜愛，除了品項十分多元之外，也各有一票擁護者，有網友也分享，自己認為炸高麗菜是嚴重被低估的品項，貼文一出，立刻掀起大票網友熱議，其中大票網友點名炸皮蛋。

有網友在論壇Threads發文，表示最近在鹽酥雞攤點了炸高麗菜來吃，沒想到一吃驚為天人，讓原PO相當驚豔，「今天這輩子第一次點直接原地嚇爛，好吃到發瘋」，認為炸高麗菜是嚴重被低估的品項，也忍不住好奇其他網友的想法。

貼文一出，不少網友分享「炸高麗菜真的超好吃！之前在鹹酥雞店打工，才知道有炸高麗菜，一定要搭配脫油機 （但沒什麼用還是超油）但撒胡椒粉+一點點梅粉，很讚」、「我有位朋友每次去鹹酥雞店一定要點炸高麗菜，跟著他吃一次超好吃，但很油，媽呀」、「炸蛋餅皮」、「雞蛋豆腐算嗎？」、「推炸櫛瓜！超好吃會爆汁」

「花椰菜」、「有一次吃到炸苦瓜！好讚，又苦又爽，名副其實苦中作樂」、「炸oreo，認真」、「炸香蕉、炸湯圓、炸高麗菜、炸綠花椰、炸四季豆、炸蘿蔔糕、炸杏鮑菇、炸雞蛋豆腐，首先店內要有用脫油機，另外一定要配上蒜片」、「是金針菇，要能裹雞排漿炸的那種！」、「我個人最愛是，炸白花椰菜」、「炸金針菇，以前沒吃過，後來吃了一次後只要這間鹹酥雞店有就必點」。

其中大票網友點名炸皮蛋「我覺得最被低估的是炸皮蛋」、「炸皮蛋超好吃！嚇到」、「常常為了吃炸皮蛋買鹽酥雞」、「超愛炸皮蛋+1」、「炸皮蛋齁甲（好吃）！」、「炸皮蛋跟炸雞蛋豆腐真的超讚」、「炸皮蛋！吃過一次之後就愛上了」。

