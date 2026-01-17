鹽酥雞「炸高麗菜」一堆人沒吃過 內行讚翻：神作

鹽酥雞是許多人的宵夜首選，一名網友日前在社群發起討論，好奇大家覺得鹽酥雞被低估的品項是什麼，她認為是炸高麗菜，前幾天第一次吃到超驚豔，直喊「好吃到發瘋」；吃過的網友也推爆，「炸高麗菜根本神作」。其他網友紛紛點名較少人點卻很好吃的食材，包括炸皮蛋、炸雞蛋豆腐、炸蛋餅皮等。

原PO日前在Threads發起討論，「說一個鹽酥雞店最被低估的品項，我先來：炸高麗菜」，她說這輩子第一次點，「直接原地嚇爛，好吃到發瘋。」

貼文掀起熱議，不少網友都沒吃過炸高麗菜，甚至不知道鹽酥雞有這品項，「竟然有炸高麗菜，從來沒吃過耶」、「太酷了，很少看到有賣高麗菜的鹽酥雞店」、「沒看過炸高麗菜，好特別。」

吃過的網友秒懂，「有位朋友吃鹽酥雞一定會點炸高麗菜，上次跟著他吃一次，真的超好吃」、「之前看同學只點高麗菜和米血，還覺得疑惑，結果一吃驚為天人」、「炸高麗菜根本神作」。

網友也推薦其他鹽酥雞必吃的食材，「我覺得最被低估的是炸皮蛋」、「炸皮蛋、炸雞蛋豆腐」、「超愛炸蛋餅皮」、「炸蛋餅皮才是王道」、「推炸櫛瓜，超好吃會爆汁」、「炸花椰菜也超爆讚，又油又酥，口感100分」、「超愛吃炸茄子，可是很少看到有賣。」

