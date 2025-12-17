鹽酥鴨名店老闆撞死清潔員！店名遭改：殺人酒駕美食

嚴重酒駕撞死女清潔員的賓士惡男，被起底是現年48 歲的「扒趴鴨」鹽酥鴨店老闆鄭傳吉，目前已被羈押，Google上的店家資訊更被改為「殺人酒駕美食」，而他的店就開在派出所隔壁。

「扒趴鴨」鹹酥鴨店的Google店名資訊被改為「殺人酒駕美食」。 （圖／Googlemap）

23歲的陳姓女清潔員慘被鄭傳吉奪命後，台南市警四分局報請檢察官跟法醫相驗後初步認定，死因是車輛撞擊導致下半身粉碎性骨折及多重性外傷，死狀描述即使沒有畫面，也讓人不忍卒睹。

「扒趴鴨」鹹酥鴨店在派出所隔壁。 （圖／Googlemap）

陳女的妹妹昨晚在Threads發文，對突如其來的噩耗相當崩潰，寫道：「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」

撞死女清潔員的鄭傳吉，是「扒趴鴨」鹹酥鴨店的老闆。 （圖／翻攝臉書）

陳女妹妹表示，「看到新聞說那位肇事者的酒還沒醒，還在睡覺，店面甚至有警察巡邏保護，我們家屬卻得一邊難過一邊處理剩下的事，讓我難以接受」、「我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」心碎話語讓大批網友、相關政界人士都留言關心，台南市議員林依婷、桃園市議員黃瓊慧都表示可以幫忙，但更令人難過的，是前幾日基隆南榮路毒駕死亡車禍，慘遭毒蟲開車撞死的阿公的女兒，也忍悲上來留言致哀，表示要「一起向政府呼籲加重對酒駕、毒駕修法，希望這些人都得到重罰。」

車禍瞬間。（圖／中天新聞）

鄭傳吉在車禍當下泥醉到無法下車，還扯謊說車是「代駕開的」，差點被憤怒的民眾衝上圍毆，據了解他的店就開在安平派出所隔壁，目前他店的官方粉專也緊急關閉，Google的店家資訊也被憤怒的網友改為「殺人酒駕美食」，也被灌爆1星負評，民眾紛紛留言表示：「「東西合不合我的胃口我不知道 老闆酒駕真的是該死」、「酒駕鴨」、「酒駕撞人,店面可以收一收了」、「酒駕殺人的店能吃嗎」、「酒駕記得償命」。

死者陳女的妹妹悲慟發聲。（圖／翻攝Threads）

撞死陳女的嫌犯鄭傳吉，是台南「扒趴鴨」鹹酥鴨專賣店的老闆，目前已被羈押。（圖／翻攝臉書）

車禍現場。（圖／中天新聞）

車禍現場。（圖／中天新聞）

車禍瞬間。（圖／中天新聞）

事發現場。 （圖／翻攝「台南大小事 」 ）

事發現場。 （圖／翻攝「台南大小事 」 ）

