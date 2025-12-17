鹽酥鴨店老闆酒駕撞死清潔員！遭起底「民眾黨特約商家」 台南黨部發聲明

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台南安平區昨(16)日發生一起車禍，一名男子酒駕撞死正在值勤的23歲陳姓女清潔員，而這名駕駛也遭起底，是當地知名鹽酥鴨店老闆，該店還被列為「民眾黨台南市黨部特約商家」。對此，民眾黨台南黨部深夜緊急發聲明回應，強調一向堅持酒駕零容忍，此次肇事者屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與黨務運作、組織或人員管理無關。

民眾黨台南黨部表示，台灣民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，本黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

民眾黨台南黨部強調，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與黨務運作、組織或人員管理無關。對於事故的發生，深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。台灣民眾黨台南市黨部尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。

