鹽酥鴨店老闆酒駕撞死清潔隊員！店家負評灌爆 店名遭改「酒駕待撞推薦」

[Newtalk新聞] 台南市安平區昨日發生酒駕奪命車禍震驚社會，台南鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆一路喝到天亮，駕駛賓士追撞作業中垃圾車，導致後方值勤23歲陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折當場死亡，網友湧入鄭男經營店家刷負評洗版，還將Google頁面改名為「台南安平酒駕待撞推薦」。

台南地檢署指出，鄭傳吉16日上午8點多酒後駕車在台南市安平區慶平路衝撞清潔人員陳姓女子致死，酒測值高達0.95毫克，並且犯後還否認自己是肇事駕駛，向台南地方法院聲請羈押，台南地院昨日晚間裁定羈押。

酒駕害命事件公開後，引起廣大網友怒火，紛紛湧入鄭傳吉經營的鹽酥鴨店「扒趴鴨」，於Google評論留下大量1、2星評論，「有錢開賓士沒錢請代駕，是生意不好收入不佳沒錢請嗎」、「酒駕撞死人是嗎？好喝嗎」、「為什麼要酒駕」、「超級可憐，快點下去拉」。

甚至有網友將店名「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-垃圾安平總店 更改地址至法務部矯正署臺南看守所」。並將店家資訊PO上各大社群平台，目前鹽酥鴨店的相關社群平台都已陸續關閉或下架。

