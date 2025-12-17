鹽酥鴨店老闆酒駕「撞死23歲女清潔員」 負評灌爆、店家地標被改：酒駕美食

（記者張芸瑄／綜合報導）台南市安平區16日上午發生一起死亡車禍，一名48歲鄭姓男子駕駛賓士車行經慶平路時，撞上正在清運垃圾的23歲陳姓清潔女工，導致她當場傷重不治。警方調查後發現，鄭男酒測值高達0.95毫克，涉嫌酒駕致死罪。事後其身分被起底為當地知名鹽酥鴨店老闆，消息曝光後引發公憤，店家粉專與Google評論區瞬間遭灌爆，隨即緊急關閉。

圖／鄭男酒測值高達0.95毫克，涉嫌酒駕致死罪。（翻攝 臉書）

根據警方調查，陳女當天早上與同樣在清潔公司任職的男友一同出勤，上午8點多行經慶平路時，因擔心民眾誤丟回收物，下車返回車旁確認，沒想到短短幾秒鐘內，遭到酒駕的鄭男高速撞上，陳女當場倒地失去生命跡象，送醫後宣告不治。

事故現場慘烈，賓士車頭嚴重變形，鄭男一度受困車內，消防人員破壞車體後將其救出送醫。警方隨後進行酒測，數值達0.95，遠超法定標準，依「公共危險罪」及「酒後駕車致人於死」罪移送法辦，經檢方複訊後聲押獲准。

圖／店家粉專與Google評論區瞬間遭灌爆，隨即緊急關閉。（翻攝 Google Maps）

隨著鄭男身分曝光，網友發現他竟是安平地區一家頗受歡迎的鹽酥鴨店老闆，憤怒情緒全面引爆。大量網友湧入該店Facebook粉絲專頁與Google評論留言狂罵：「酒駕害命還想賣東西？」、「不開酒駕的車，也不買酒駕的鴨！」、「這樣的人不配經營店面！」。

圖／店家粉專與Google評論區瞬間遭灌爆，隨即緊急關閉。（翻攝 臉書）

由於負評暴增，店家粉專已緊急關閉，而Google地標更遭改名為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕鴨」，引發更多關注。警方表示，詳細肇事原因及行車速度仍待釐清，後續將依相關事證追究刑責。

《引新聞》提醒您：未滿18歲請勿飲酒、開（騎）車不喝酒，喝酒不開（騎）車；飲酒過量，有害健康！

