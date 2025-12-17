鹽酥鴨老闆泥醉撞死清潔員！被起底是「民眾黨特約商家」 台南黨部急發聲

台南市安平區民間垃圾車女隨車員，遭酒駕撞死。肇事者鄭男被發現是知名鹽酥鴨的老闆，還是民眾黨特約店家。讀者提供



台南一名23歲女清潔隊員昨（12/16）執行收運作業時，遭酒駕賓士從後方高速衝撞身亡，震驚社會。肇事的48歲鄭姓男子是台南知名鹽酥鴨店老闆，店家被查出列為「民眾黨台南市黨部特約商家」，又引發議論。對此，民眾黨台南市黨部緊急發聲明澄清，其為外部特約商家，與黨務運作、組織或人員管理無關。

民眾黨台南市黨部昨深夜發出聲明，表示這次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與本黨黨務運作、組織或人員管理無關。

民眾黨台南市黨部說，對於事故的發生，深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。

酒駕撞死女清潔員的鄭姓男子，是安平知名鹽酥鴨店的老闆。翻攝Google Maps

民眾黨台南市黨部強調，一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。對於事故造成無辜民眾不幸離世，深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

台灣民眾黨台南市黨部表示，尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。

事故發生於昨天上午8時許，鄭男前一晚與朋友聚餐又到酒吧續攤，一路狂歡到天亮，在離家約200公尺時，撞上正在收運垃圾的女清潔員，23歲的女清潔員夾在兩車中間，當場身亡。警方對鄭男酒測，數值高達0.95毫克，超標將近3倍，醉到一度辯稱沒有開車，引發民眾激憤。鄭男目前已遭收押。

