鹽酥鴨老闆酒駕撞死人 友人攔不住！爛醉開車畫面曝光

台南脆皮鴨店「扒趴鴨」老闆鄭傳吉（左）酒駕撞死人。（圖／東森新聞）





台南脆皮鴨店「扒趴鴨」老闆鄭傳吉昨（16）日酒駕上路，高速撞上正在清運垃圾的23歲女清潔員，致其死亡，引起社會譁然。而鄭傳吉案發前的畫面被挖了出來，他在酒吧喝整晚、續了2攤後，逕自走到自己的高級車旁準備開車，隨後一名友人上前勾住他，不知是否想要攔阻他酒駕，但兩人交談一陣子後，鄭傳吉便開車駛離，開了400公尺後就發生事故。

鄭傳吉在15日深夜就開喝，一路喝到16日上午續攤，早上離開酒吧時，酒吧業者詢問是否需要叫代駕，但鄭傳吉不予理會，逕自離開店面，搖搖晃晃地朝自己的高級轎車走去，想要直接開車走人。

不過上車前鄭傳吉的友人跟了上來，先抱住他往後拉，不知是否要阻止其酒駕，隨後友人又勾著他的肩膀閒聊，兩人交談一陣子後，鄭傳吉還是沒有清醒，開車走人，400公尺後就在慶平路上撞死清潔員。

更可惡的是，鄭傳吉在發生事故後，還稱車子不是他開的，之後更一度昏睡無法做偵訊，檢方昨日在複訊後向台南地院聲請羈押鄭男，同日晚間法官裁定羈押。

