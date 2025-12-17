鹽酥鴨老闆酒駕撞死人「竟是民眾黨特約商家」 市黨部深夜發聲明

民眾黨台南市黨部深夜緊急發聲明。（本刊資料照）

台南48歲鄭姓男子昨（16日）上午酒駕撞死23歲陳姓女清潔員，他事後被起底是安平當地小有名氣的鹽酥鴨店老闆，該店還是民眾黨台南市黨部特約商家。對此，民眾黨台南市黨部深夜緊急發聲明，強調雙方合作內容僅限提供黨員優惠，與黨務運作、組織或人員管理無關，同時呼籲有心人士別拿殞落的年輕生命進行政治攻擊。

民眾黨台南市黨部昨晚聲明表示，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

市黨部強調，「此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與本黨黨務運作、組織或人員管理無關。」對於事故發生深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命殞落，竟被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作。

市黨部盼各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。市黨部表示會尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

