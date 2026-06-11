鹽酥鴨老闆酒駕撞死女清潔隊員！檢求刑10年宣示司法來真的

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台南鹽酥鴨店老闆鄭傳吉酒駕撞死清潔隊員，檢方求刑10年。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台南市安平區去年12月發生酒駕奪命車禍震驚社會，台南鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆一路喝到天亮，駕駛賓士追撞作業中垃圾車，導致後方值勤23歲陳姓女清潔隊員下半身粉碎性骨折當場死亡，台南地院國民法庭10日開庭，檢方具體求刑10年，檢方強調為避免更多鄭傳吉出現，應量處其最重刑，宣示司法是來真的。

台南地檢署指出，鄭姓男子於2025年12月16日凌晨飲酒後，體內酒精濃度已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，仍駕駛賓士車上路，在台南市安平區慶平路衝撞清潔人員陳姓女子致死，酒測值高達0.95毫克，酒醒後竟辯稱有叫代駕，否認酒駕肇事，企圖卸責。

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台南地院國民法官法庭10日召開辯論庭結辯，檢方以被告及被害人生活及其背景等作對照，指案發前夜，鄭跑攤4場，吃米酒料理及喝啤酒，雖有一攤是叫代駕跑攤，最後仍漠視法紀開豪車上路，夜夜昇歌，把馬路當賽道，迄今沒有和解或賠償被害人家屬，連一句道歉的話都沒有。反觀陳女一大早出門當清潔員，晚上還到飲料店打工，每月給家人一萬元孝親費，兩人天差地遠，形成強烈對比。

檢方指出，鄭無任何減輕量刑因子，具體求刑10年，指其犯行是同類型犯罪中情節最嚴重者，而不能安全駕駛致人於死最重可判10年併科200萬元，但鄭於審理還是有認罪，依其債務近200萬、垃圾車維修費及沒有具體求償計畫，求償遙遙無期，為避免家屬求償困難，優先繳罰金，因而具體求刑10年。

檢方特別引用1993年的「喝酒不開車」宣導廣告，表示30多年過去，社會並沒有變得更安全，為避免更多悲劇發生，具體求處最重刑度10年有期徒刑，呼籲國民法官予以重判。

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