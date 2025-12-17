鹽酥鴨老闆酒駕撞死清潔員 「網起底是民眾黨特約商家」黨部急發聲

台南市安平區一名23歲的女清潔員，值勤期間遭賓士車高速撞上，當場身亡，鄭姓駕駛酒測值高達0.95，事發後還一度醉到不省人事，引發公憤，起底他是安平知名鹽酥鴨店的老闆，有網友也發現該店是台灣民眾黨台南市黨部特約商家，做出連結，對此，民眾黨台南市黨部深夜急發聲明澄清。

民眾黨台南市黨部的聲明首先強調，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

民眾黨台南市黨部說明，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與黨務運作、組織或人員管理無關。對於事故的發生，深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。

民眾黨台南市黨部也表示，尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

