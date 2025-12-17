「鹽酥鴨老闆」酒駕撞死清潔員 民眾黨中評會擬開除黨籍

台南市安平區慶平路16日發生一起死亡車禍事故。（圖／報系資料庫）

台南知名鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆於昨（16）日酒駕高速撞上執行作業的民間垃圾車，造成23歲陳姓女清潔隊員傷重不治，鄭男酒測值高達每公升0.95毫克遭收押。且網友起底其為民眾黨支持者，店家提供民眾黨「黨證優惠」。據媒體報導，鄭男不只是「小草」，更是民眾黨黨員，而民眾黨將於19日中評會進行懲處，根據民眾黨規定，近乎確定開除黨籍。

23歲陳姓女垃圾車隨車人員16日在台南市安平區收取垃圾時，被48歲鄭姓男子駕駛賓士車自後高速衝撞，閃避不及死亡。鄭男因骨折受困駕駛座被救出時，還醉言醉語辯稱沒酒駕，但警方發現他酒測值高達每公升0.95毫克。台南地檢署16日晚偵訊後，認鄭男犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

民眾黨台南市黨部指出，台灣民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，民眾黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

民眾黨台南市黨部說明，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與民眾黨黨務運作、組織或人員管理無關。對於事故的發生，深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。

台灣民眾黨台南市黨部表示尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。

但據《中時新聞網》報導，鄭男是民眾黨黨員，但並無黨公職身份。民眾黨中評會主委李偉華僅表示，中評會原本在19日就有會議，倘若鄭男是黨員，就會排入議程。據悉，中評會19日議程已確定排入鄭男懲處案，且該會議中也將討論新竹市長高虹安二審貪污無罪一事。根據民眾黨《紀律評議裁決準則》第31條規定，黨員酒駕行為經舉發確認，即予除名處分，意即鄭男近乎確定將被開除黨籍。

《CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

