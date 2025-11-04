鹿兒島商工會議所拜會黃偉哲

▲日本鹿兒島商工會議所副會頭川畑孝則率該會議所等一行於今（4）日拜會市長黃偉哲雙方就城市外交、商業及觀光等交流進行深入討論。(圖／南市府提供)

[NOWnews今日新聞] 日本鹿兒島商工會議所副會頭川畑孝則率該會議所等一行於今（4）日拜會市長黃偉哲雙方就城市外交、商業及觀光等交流進行深入討論。黃偉哲表示，他非常高興且非常感謝鹿兒島商工會議所長期與臺南市商工界保持密切交流，也很感謝宋光夫董事長致力於促進雙方的友好關係。他期待藉由持續的產業交流，能讓雙方的經濟產業發展互利共榮。

▲市長黃偉哲致贈劍獅給副會頭川畑孝則。(圖／南市府提供)

黃偉哲也向訪賓介紹，台南將於12月與同樣位處日本九州的熊本縣開啟直飛航線，拉近台南與九州地區的距離，相信透過商業合作、觀光互訪、學生教育旅行、體育交流等方式，可以加深兩地民眾的相互理解，活絡雙方交往，進而將雙方的友誼綿延不絕地延續下去。

▲副會頭川畑孝則也轉交會頭岩崎芳太郎致市長黃偉哲信件。(圖／南市府提供)

鹿兒島商工會議所副會頭川畑孝則表示，衷心希望台南市民可以多加認識鹿兒島，也期待有機會鹿兒島國際機場能和台南國際機場共同合作，開闢全新國際航線，進而帶動兩地民眾的互訪交流，增進雙方友誼關係。此外，川畑副會頭也轉交岩崎芳太郎會頭致黃偉哲的信件，並代替岩崎會頭致意。



鹿兒島縣位於日本九州島的最南端，人口約160萬人，該地自然景觀豐富，擁有櫻島等活火山，及日本第一個被聯合國教科文組織認定的世界自然遺產「屋久島」。鹿兒島商工會議所一行人停留台南期間除了拜會市府外，也將參加台南市總工業會創會50週年慶祝大會活動並與奇美食品交流。

