鹿兒島情報高校師生到訪屏東大學 與應日系同學溫馨交流

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 11月17日上午，鹿兒島情報高校校長新納武彥親自率領六十餘位師生來訪屏東大學，進行學生交流活動。由校長陳永森、國際事務長陳皇州、應用日語學系主任簡中昊及國際事務處團隊熱情接待，應日系二十餘名學生亦全程參與互動交流，這也是歷年來規模最大的日本師生訪問團。本次活動亦獲多方貴賓蒞臨支持，包括日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史，以及鹿兒島縣廳國際交流課課長甫立哲一郎、係長原田泉，屏東縣政府則由國際事務科科長王庭筠率隊出席，場面盛大，熱鬧非凡。

▲鹿兒島情報高校校長新納武彥親自率領六十餘位師生來訪屏大，進行學生交流活動。（圖／屏東大學）

在鹿兒島觀光連盟的協助下，本校已於10月13日接待鹿兒島情報高校教師訪問團，並簽訂合作備忘錄。今次新納校長親自帶領師生來台，一行於16日參加墾丁馬拉松4公里組，翌日上午到訪屏大，交流活動在國際會議廳拉開序幕。永森校長於致辭中表示，屏東縣與鹿兒島縣為姊妹縣且同為國境之南，交流往來非常密切，屏大與鹿兒島情報高校也已簽訂合作備忘錄，屏大有全英語教育、應用日語學系與華語文中心，且設備齊全、環境舒適，非常歡迎日本同學於畢業後前來屏大就讀，相信一定能在此度過充實的大學生活。新納校長亦於致辭中回應，情報高校是一所致力於實現學生夢想與希望的學校，專注資訊科技與AI領域的教學，並積極拓展國際交流，本次訪問便是朝此目標邁進。他更表示，這兩天深刻感受到台灣的溫暖人情，希望未來雙方有更多合作機會。奧正史所長也指出，今日的交流機會十分難得，期盼未來能進一步深化台日學術及文化交流。隨後兩校校長互贈紀念品，象徵友誼長存。

在兩校學生們簡短的自我介紹時間後，由情報高校的久保陽愛與福田一叶同學簡介學校概況：包含汽車、多媒體與資訊處理等在內，情報高校共有八個學科，重視學生的多元化發展；屏大則由應日系三年級的鄧可心同學介紹屏東縣與屏東大學，內容包含屏東觀光與自然景色、屏大歷史與學生生活，可心同學口齒清晰、台風穩健，博得滿場台日師生的一致好評。接下來在永森校長、陳國際長與簡主任的陪同下，大家走出戶外進行校園探索。應日系學生帶領日本同學參觀宿舍與學生餐廳，漫步在校園風景之中，歡聲笑語，不絕於耳；回到會議室後，雙方共進午餐，分享生活，日本學生更貼心地拿出來自日本的糖果與餅乾，與應日系同學一同分享。交流活動就在台日兩國的年輕學子們活潑而喜悅的心情中，劃下一個暫時的逗點，替未來的再次相逢埋下美好伏筆。