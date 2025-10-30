鹿兒島指宿市訪問宜市 再續情誼

日本鹿兒島指宿市公所及鹿兒島指宿市觀光協會組團，由指宿市長打越明司（UCHIKOSHI AKASHI）與回訪宜蘭的該市觀光協會會長中村勝信(NAKAMURA KATSUNOBU)等人一同訪台。於昨（三十）日上午參訪宜蘭市進行雙邊交流，延續兩市之間長年以來的情誼。宜蘭市長陳美玲透過此次再續前緣的交流機會，行銷宜蘭市內的觀光、文化及特產，歡迎日本民眾來探訪美麗的宜蘭市，盼能促進宜蘭各產業發展。宜蘭市公所人員列隊迎賓，歡迎台日友好交流。

指宿市參訪團此行由首度到訪宜蘭的該市市長打越明司（UCHIKOSHI AKASHI）率團，與回訪宜蘭的該市觀光協會會長中村勝信(NAKAMURA KATSUNOBU)等人一同訪台。隨行還有指宿市公所承辦人員鐘撞，首站與同樣以溫泉著稱的礁溪鄉交流雙方的溫泉觀光產業，接著由財團法人蘭陽城鄉美學基金會董事長蕭錫鑫陪同下，抵達宜蘭市公所進行交流。

宜蘭市長陳美玲表示，宜蘭市是一個富有藝術氣息並富有歷史文化的城市，許多日本人來宜蘭市探詢日治時期保留下來的文化史蹟。除了日治歷史古蹟外，宜蘭也有許多台灣的歷史建築及宜人的美景。藉由與觀光為主力的指宿市互動，透過國際交流的曝光，讓更多人認識宜蘭市這座美麗宜人的城市。

宜蘭市長陳美玲與日本鹿兒島指宿市長打越明司雙方相談甚歡，市長陳美玲致贈禮物以橘之鄉的黃金大桔品，頗具巧思，以燈光的插座呈現金桔顆粒，非常討喜，讓指宿市長打越明司愛不釋手。交談過程，獲悉宜蘭市長陳美玲尋求連任，也特別祝福順利蟬聯。