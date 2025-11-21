鹿兒島縣大和村與屏東縣內埔鄉簽署友好交流協定 就教育、觀光等多領域合作

【互傳媒／記者 范家豪／內埔 報導】 鹿兒島縣大和村（村長伊集院幼）今21日前往臺灣南部與屏東縣內埔鄉長鍾慶鎮，簽署了友好交流協定。簽署儀式於內埔鄉公所舉行，雙方代表與相關人員約20人出席，就教育、文化、觀光等多個領域的合作達成共識。

伊集院村長在致詞時表示，我們將相互尊重彼此的歷史與文化，培育面向未來的交流。內埔鄉鍾慶鎮鄉長回應說：「誠摯歡迎日本的朋友，希望透過台日兩地的交流，加深彼此的情 誼」。台日兩地過去以中學生的國際交流為基礎，持續推進友好關係。

廣告 廣告

▲日本鹿兒島縣大和村村長伊集院幼（左）與臺灣屏東縣內埔鄉鄉長鍾慶鎮（右）於11月21日在內埔鄉公所簽署友好交流協定。（圖／內埔鄉公所）

此次簽署協定後，雙方亦將研議在觀光推廣、特產行銷及社區發展等領域的合作。

內埔鄉位於臺灣南部，人口約5萬人，以農業為主，盛產香蕉、鳳梨、可可等農產品，鄉內有2間大學，2間高中、高職學校，以豐富的自然與人情味聞名。

大和村則位於日本鹿兒島縣奄美大島，人口約1,500人，以美麗的自然環境推動永續的村落建設。