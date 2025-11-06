鹿哈娶摯愛登記結婚！鹿晗粉絲全誤會 網轟：以為偶像閃婚嚇出心臟病
記者林宜君／台北報導
中國網紅凌達樂，曾以模仿鹿晗走紅網路，憑著神似外貌與舞台風格獲得「鹿哈」的稱號。後來他決定擺脫模仿路線，改以真名經營個人品牌，近年主攻直播與短影音市場。近日，他在微博曬出與女友兔兔的結婚證照，並甜蜜寫下：「持證上崗啦，不是一時興起，是深思熟慮的一輩子。」短短一句話閃瞎大票粉絲，也立刻登上熱搜榜。
凌達樂與兔兔早在他走紅前就已交往，感情長跑長達8年。兩人感情穩定，今年1月在親友見證下精心策劃浪漫求婚儀式，以粉紅色大兔子與愛心翅膀為主題，現場佈置夢幻奢華。隨後在8月8日舉辦傳統中式訂婚宴，最終於11月5日到長沙民政局登記結婚，正式修成正果。婚訊曝光後，許多民眾表示曾在登記現場巧遇兩人，形容他們「臉上滿是幸福笑容」。凌達樂也透過微博感謝大家的祝福，表示會珍惜這段感情，「希望未來每一個日子，都能像今天一樣快樂」。
凌達樂近年轉型直播帶貨成績驚人，曾在7個月內創下約3500萬元人民幣（約新台幣1億4千萬元）的銷售佳績，隨後購入豪宅與名車，並成立兩家經營公司。他在娛樂與商業之間取得平衡，也讓不少粉絲看見他的成長。不過，由於他早期以「鹿哈」聞名，這次登記結婚的消息被微博熱搜以「鹿哈結婚」呈現，一度造成誤會，讓不少鹿晗粉絲誤以為偶像閃婚嚇出心臟病，留言區瞬間暴動。隨著凌達樂出面澄清，誤會才終於解除。
