鹿基醫院遭控聘無照門診助理 彰化衛生局：查無不法

台灣護師醫療產業工會指控，鹿港基督教醫院長期聘用沒有護理師執照的門診助理員，穿著綠色制服在診間執行護理跟診業務，2023年與2025年多次捕捉到相關畫面，甚至還有門診助理員執行給藥業務，密護不僅威脅醫療品質、更侵害護理師工作權，嚴重違反《護理人員法》。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，「看到全部幾乎都是穿綠色門診助理員，穿制服的跟診人員在從事我們的護理跟診業務，給病人填同意書，還有解釋藥物一些說明，手術的一些解釋。」

「這樣的行為是可以被縱容的嗎？」台灣護師醫療產業工會4日到彰化縣府抗議，批評今（2025）年5月向彰化縣衛生局檢舉鹿港基督教醫院，卻未公布查處結果，質疑縣府縱容包庇。

衛生局則表示，所有檢舉都有錄案查察，該院門診助理員僅從事指引工作，並未發現有違反《護理人員法》及《醫療法》的狀況。

彰化縣衛生局醫政科科長劉慧君說明，「譬如說做這個到哪裡檢查，拿健保卡給他，大概就是這樣指引的動作，每一案都有錄案，並且有去做查察，沒有發現有關於違反《護理人員法》跟《醫療法》的一個狀況。」

院方僅透過文字回應，各職類人員均合法任用，工作內容皆遵循法規辦理。台灣護師醫療產業工會強調，有收到內部護理師陳情，非空穴來風，若縣府置之不理，後續將到地檢署控告公務員偽造文書、圖利與瀆職。

