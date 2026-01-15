鹿希派不忍了！對戰岑永康航太學霸兒 狠嗆：我比所有星二代都拚

鹿希派喊話自己比所有星二代都還要拚。（圖／好看娛樂提供）

「最強星二代」參賽《最強的身體》，前男團SpeXial成員許明杰是是知名歌仔戲小旦許仙姬之子。這次參賽，許明杰直言：「上次都在做效果，這次要讓你們知道誰是最強星二代。」吳宗憲兒子鹿希派不甘示弱說：「是時候證明給大家看，我比所有星二代都還要拚。」

侯昌明兒子Ken目前就讀紐約大學，為了考上理想學校成功瘦身，體能基礎不容小覷。曾完成泳渡日月潭、登頂合歡山，目前維持一週兩次健身訓練，並強調關鍵在於意志力：「再累都會撐過去。」包偉銘兒子包庭政目前擔任工地主任，體育系畢業，擁有高爾夫青少年冠軍與亞洲盃銀牌戰績，是本集公認的硬底子選手。他誓言一雪前恥，豪氣宣告：「再強都沒用，叫我學長。」

廣告 廣告

岑永康長子Ethan則是奧克蘭大學航太系學生。（圖／好看娛樂提供）

而岑永康長子Ethan則是奧克蘭大學航太系學生，標準學霸型選手，一週健身4至5次，跑過半程馬拉松，也曾拿下籃球聯賽第三名，面對比賽毫無懼色：「沒在怕的！」岑永康也親自到場為兒子加油打氣，還自信笑說：「他看過選手名單了，就是很難不第一啊！」全程高舉手機錄影，驕傲之情溢於言表。

此外，本週《最強的身體》還有話題性十足的「最強Youtuber」組，集結多位百萬訂閱網路紅人，全面挑戰高強度體能關卡。由「這群人 TGOP」成員尼克領軍，坐擁345 萬訂閱，曾完成台北半馬、參與《木曜全明星運動大會》，自信預估20分鐘內完賽；以泰國迷因歌爆紅的木星人高中曾是百米冠軍，放話「你們死定了！」而身高190 公分、體重113公斤的巨人出身大學划船隊，霸氣宣告要讓對手想起「被巨人支配的恐懼」。還有前職棒好手方昶詠以「豹子腿」聞名、亞洲拳擊冠軍拳擊小潘誓言雪恥拚冠，搭配運動底子深厚卻自嘲來測試極限的A冷，讓賽事火力全開，線上人氣正式轉化為場上硬實力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

睫毛倒插、跌倒請假通通有！新人入職45天只出勤7天 網：職場蟑螂現身

她只是太累了？翁推著亡妻過安檢 一摸才發現她冰冷如屍

快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置