鹿希派搶當最強星二代 岑永康學霸兒嗆聲：沒在怕

鹿希派不甘示弱參與賽事。好看娛樂提供



《最強的身體》迎來「最強星二代」參賽，岑永康長子Ethan是奧克蘭大學航太系學霸，1周健身4至5次，跑過半程馬拉松，也曾拿下籃球聯賽第3名，面對比賽毫無畏懼：「沒在怕的！」岑永康也親自到場為兒子加油，自信笑說：「他看過選手名單了，就是很難不第1啊！」而吳宗憲兒子鹿希派不甘示弱地說：「是時候證明給大家看，我比所有星二代都還要拼！」

賽前火藥味十足，星二代們紛紛放話，前男團SpeXial成員許明杰是名歌仔戲小旦許仙姬之子，他嗆聲：「上次都在做效果，這次要讓你們知道誰是最強星二代！」

廣告 廣告

張瑞夫（左起）、Ethan、許明杰、鹿希派、Ken、包庭政參戰《最強的身體》。好看娛樂提供

侯昌明兒子Ken目前就讀紐約大學，為了考上理想學校成功瘦身，體能基礎不容小覷，他曾完成泳渡日月潭、登頂合歡山，目前維持1周2次健身訓練，並強調關鍵在於意志力：「再累都會撐過去！」

包偉銘兒子包庭政目前擔任工地主任，他不僅是體育系畢業，還擁有高爾夫青少年冠軍與亞洲盃銀牌戰績，是本集公認的硬底子選手，他誓言一雪前恥，豪氣宣告：「再強都沒用，叫我學長！」要讓觀眾見證他們的真正實力。《最強的身體》每周日晚間8點於台視播出。

更多太報報導

《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款

莊凱勛10年婚「還在熱情階段」 張詩盈換3任老公認愛碎念

施文彬酸許志豪求婚炒新聞 「看到喜帖才算數」