娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

民視、八大《綜藝新時代》本次來到台東池上，主持人阿翔、楊繡惠、張文綺以及藝人來賓鹿希派開著可愛近期最夯的狗狗造型電動車，在遼闊的伯朗大道開場，阿翔表示在這裡最知名的地標金城武樹，坐在椅子上都需要有感觸的心境，營造氛圍感，並裝文青口白示範「世界越快，心越慢」。

鹿希派文青口白「這節目都用旁白開場嗎?好奇怪喔!」！阿翔說你才奇怪也太不文青

左起籃籃、鹿希派、張文綺、楊繡惠以及阿翔

籃籃看完表示懂了，裝文青的表情配上無俚頭口白「這裡風越大，頭髮越亂」，楊繡惠看完跟著模仿，做出無奈狀，口白表示「這麼晚了，便當怎麼還沒來」，幽默又無厘頭發言讓眾人哭笑不得。鹿希派也跟著模仿，口白「這節目都用旁白開場嗎?好奇怪喔!」阿翔說你才奇怪，一點都不文青！接著籃籃提議都來到金城武樹了，當然要打卡一下，阿翔自告奮勇幫大家合照，拍完後讚嘆自己拍的很好，張文綺看到照片只有樹沒有半個人，當場提議要好好處理一下，眾人直接把阿翔舉起來，假裝要拋到稻田中，惹得阿翔連忙求饒喊停。

池上稻田

阿翔表示首先要帶大家來見識池上的武林高手！職人唐金滿吹著薩克斯風優雅的從麥田進場，眾人好奇詢問職人是靠音樂打敗世界，成為武林高手嗎?職人表示現在所在的區域池上就是產稻的地方，職人說明池上的稻米所向披靡，全國比賽屢屢拿冠軍，而且在108年更拿到日本的金賞獎！職人表示想品嘗得獎冠軍米，就要自己動手割！割多少吃多少！

吃悟饕池上飯包

眾人聽完賣力的割稻米，接著前往加工廠，一台超大的爆米香機器映入眼簾，在職人帶領下，順利爆出最新鮮出爐的米香，結合在地特色作物製成洛神花口味，更是讓眾人讚不絕口！

鹿希派與籃籃搞笑當年池上葉片飯包

職人接著說要留給胃口，還有在地池上米飯還沒品嘗到，緊接著眾人出發，前往池上知名的飯包店，此時鹿希派坐在火車上，籃籃手拿最傳統的葉片飯包，對著鹿希派溫情喊話，演繹著即將離別的戀人，並送上愛心飯包，眼見火車已經發車，籃籃拼命跑拼命跑，又遇上了飾演趕不上火車的乘客阿翔，阿翔在旁搗亂大喊趕不上車，籃籃拼命追趕愛人，卻發現火車上多了個橫刀奪愛的女人張文綺，最後在一旁的楊繡惠看不下去說：「頭殼壞掉都幾點了，到底要演多久!」，一場狗血劇情才結束，而演戲場景的火車是全台目前僅存藍皮光華號客車，在復古車廂品嘗飯包也僅剩池上可以回味，而火車便當更是乘載台灣人記憶深處的味道!從民國28年開始，從最初月桃葉片飯包一路演變成如今的木片飯包，而眾人也藉著職人林峰董事長的步伐，感受台灣飯包的魅力。

左起鹿希派、張文綺、楊繡惠、阿翔、籃籃

