鹿希派爆憲哥「邊罵邊看節目」！徐新洋吐槽乃哥不看電視 焦曼婷曝爸爸焦恩俊最暖心

邁入第二季的 Yahoo原創節目《星二代很忙內》主持群中的鹿希派、徐新洋、焦曼婷 ，11 日晚間一同現身 Yahoo 聯手電影《逃亡遊戲》舉辦的試映會，難得在戲院合體現身的三人，除了力挺電影，現場互動對話默契十足。被問到爸爸對他們主持表現的看法，三人不約而同地笑出聲，現場瞬間變成「星二代爸媽反應大公開」。

鹿希派：老爸吳宗憲「罵我也算一種鼓勵」

鹿希派笑說，爸爸吳宗憲其實會默默關注節目，「有一次他邊罵我邊說：『我剛剛在看你的節目。』」，他說自己聽完反而感動：「因為他從來沒參加過我的表演，他現在躲不掉了！」。鹿希派笑稱「他都 63 歲了，長輩看 YouTube耶」，雖沒有明說，但卻是最實質的鼓勵！如今的鹿希派除了主持節目，也在北中南開設牛肉麵店，還擔任爸爸的特助，工作滿檔，用自己行動力讓爸爸安心。

徐新洋：爸爸徐乃麟「給建議但不看節目」

聊到爸爸的反應，徐新洋笑說爸爸徐乃麟只會給建議，但不看節目，更補提到「他連自己的節目都不看！」，語氣裡帶著無奈又好笑。

焦曼婷：焦恩俊送她「大拇指」鼓勵

相較憲哥與乃哥兩位爸爸，焦曼婷則分享爸爸焦恩俊是直接送給她一個「大拇指」，不但準時收看節目，並給予高度讚美，「他覺得我越來越進步，很開心有個平台可以讓我展現最真實的自己，還可以被大家看見！」

三人主持《星二代很忙內》已培養出好默契，錄影現場常笑場不止。焦曼婷笑說：「鹿希派總是丟哏丟得太快，我常接不住！」，徐新洋則吐槽：「她每次笑完都忘記自己在講什麼！」，鹿希派聽完無辜回應：「那是因為我節奏太快！」，互相吐槽的畫面，讓人看到他們有別於節目、真實又可愛的一面。