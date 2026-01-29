鹿希派直白發言惹毛主持人？阿翔當眾開嗆「你才奇怪」 冷場畫面全都錄

節目《綜藝新時代》主持群阿翔、籃籃、楊繡惠、張文綺帶領嘉賓鹿希派。民視提供

節目《綜藝新時代》本週前進台東池上，主持群阿翔、籃籃、楊繡惠、張文綺帶領嘉賓鹿希派，開著超萌狗狗電動車在伯朗大道浪漫開場。眾人挑戰在「金城武樹」下營造文青氛圍，阿翔深情演繹「世界越快，心則慢」，沒想到籃籃與楊繡惠接連走鐘，分別吐出「頭髮越亂」、「便當還沒來」等無厘頭口白。最後輪到鹿希派，他竟脫稿演出直問：「這節目都用旁白開場嗎？好奇怪喔！」瞬間冷場，氣得阿翔吐槽：「你才奇怪，一點都不文青！」

節目《綜藝新時代》本週前進台東池上。民視提供

阿翔掌鏡「有樹無人」惹眾怒 慘遭集體架起放話拋進稻田

難得來到觀光勝地，籃籃提議在知名地標打卡留念，阿翔主動請纓擔任攝影師，拍完還自我感覺良好地讚嘆拍得好。不料張文綺接過手機一看，發現照片裡竟「只有樹、沒有人」，全場藝人瞬間暴走，當場決定「好好處理」阿翔。眾人一擁而上將阿翔高高舉起，作勢要拋入一旁的稻田中，嚇得阿翔連忙求饒，逗趣互動讓遼闊的麥田充滿笑聲。

池上米日本奪金所向披靡 主持群體驗爆米香

池上不僅風景優美，更有奪下日本金賞獎的「武林高手」——池上米！職人唐金滿吹著薩克斯風優雅登場，向大家介紹池上米屢戰屢勝的輝煌戰績。為了品嚐冠軍米的滋味，眾人不僅親自下田揮汗割稻，更體驗了超大型爆米香機器。當新鮮米香出爐，結合在地特色洛神花口味，酸甜酥脆的滋味讓大家讚不絕口，也深刻體會到職人對稻米的極致追求。

廣告 廣告

眾人親自下田揮汗割稻。民視提供

承載80年記憶的味道 感受池上魅力

最後一站來到知名飯包店，眾人在全台僅存的「藍皮光華號」客車廂中回味古早味。籃籃與鹿希派當場演起離別情侶，阿翔更亂入飾演趕不上車的乘客，劇情發展極度狗血，直到楊繡惠看不下去怒吼：「頭殼壞掉！到底要演多久？」才結束這場鬧劇。透過職人林峰董事長的帶領，眾人也了解飯包從月桃葉演變成木片包裝的演進史，在充滿記憶溫度的車廂內，細細品嚐這份傳承 80 多年的台灣好味道。



回到原文

更多鏡報報導

賈永婕封殺101攀爬申請 唯獨「阿湯哥」例外！霸氣回應「台灣101」風波

「浪子歌王」資歷深過王傑！袁小迪被8位女神包圍 許志豪虧：差點掏小費出來發

「五燈獎」廖偉凡消失20年現身！年收300萬近況曝 憶百歲母「黃金噴臉」淚崩

曹西平乾兒子小俊「強忍淚水上台致詞」逼哭全場 感動告白：身為四哥的兒子我很光榮