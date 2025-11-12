鹿希派看《逃亡遊戲》笑嗆「該我接班了」！焦曼婷喊想演對手戲嗆爸爸焦恩俊

Yahoo原創節目《星二代很忙內》主持群 鹿希派、徐新洋、焦曼婷，11 日晚間一同現身Yahoo 聯手電影《逃亡遊戲》舉辦的試映會，三人難得在戲院合體現身，除了力挺電影，也聊起「當電影咖」的憧憬。

被問到未來想挑戰什麼角色？鹿希派笑說：「如果不是主角，至少也要是配角，讓大家看見不一樣的我，這也是對粉絲的交代。」焦曼婷則透露想挑戰動作戲，甚至私下已開始練拳擊、射箭。她大方喊話：「希望有天能和爸爸焦恩俊演對手戲！」

焦曼婷想「嗆爸爸」：父女對立也不錯

節目中向來沒在和鹿希派、徐新洋、余祥銓客氣的焦曼婷，過去曾演出《大尾鱸鰻2》、《無毒島》等作品，對演員之路充滿熱情。她笑說：「無論是哪種形式，我都想跟爸爸演對立面的角色，或許劇中我們會吵架吧！」，更直言：「平常我們很像兄弟，個性都直來直往。如果能有個工作讓我『正大光明地嗆他』，應該會很好玩」，這句「嗆爸爸」的幽默發言讓現場氣氛瞬間熱絡。

鹿希派看電影「放空最爽」：想到阿湯哥就想到憲哥

鹿希派則笑說，許久沒進戲院，這次看《逃亡遊戲》覺得特別過癮，提及很久沒進戲院看電影，今日感覺超放鬆！談到導演艾德格萊特曾與巨星湯姆・克魯斯合作，他語出驚人：「想到阿湯哥就會想到憲哥，我們這些晚輩要加油，讓長輩多休息，該我接班了！」，這一句「接班宣言」逗得全場大笑，也成為活動最有話題的片刻。

這場試映會由 Yahoo 聯手電影《逃亡遊戲》舉辦，現場熱鬧非凡。除了《星二代很忙內》三位主持人親臨支持，網紅 Bella、Teddy、璟毅、Joyce 也紛紛現身力挺。其中，嘉賓「麻油」一登場就被粉絲包圍要求合照，讓活動星光閃耀。現場笑聲不斷，成為年底娛樂活動最受矚目的焦點之一。

