鹿希派自曝曾交往「大尺度模特」坦言：離開床就沒話說

鹿希派在節目中罕見談及過往感情，坦承曾與大尺度模特交往。（圖／翻攝自鹿希派IG）





藝人鹿希派近日在綜藝節目《11點熱吵店》中自曝一段過往情史，坦言曾與「大尺度模特」交往，但這段感情來得快、去得也快，最終因缺乏心靈層面的交流而喊卡。他直言，兩人相處到後期「只剩下身體互動」，甚至感嘆「只要離開床，我們就沒話說了」，成為分手的關鍵原因。

鹿希派透露，當初認識對方時，感情迅速升溫，他也沒有抱持過於嚴肅的心態，認為「人生只有一次，能相遇就是緣分」，因此很快決定在一起。不過，隨著相處時間拉長，他逐漸發現彼此在溝通與價值觀上的落差，日常互動缺乏話題，讓感情難以繼續深化。

談到相處狀態，鹿希派形容那段關係彷彿「愛情少了幾個輪子」，即使彼此不算不愉快，卻始終無法建立真正的心靈連結。他也坦言，這樣僅止於表面的關係，讓他意識到感情若沒有溝通與理解，很難走得長久。

此外，鹿希派也分享這段經歷帶給他的另一層體悟，讓身為「普通直男」的他，對大尺度模特相關產業有了更清楚的認識。他指出，該圈內其實分類相當細緻，有人接受較高尺度的拍攝，也有人僅拍攝性感時裝或人體藝術，彼此界線分明、各有原則，與外界想像並不完全相同。

被問及若未來遇到聊得來、價值觀相近的對象，是否有機會突破心中的顧慮進一步發展，鹿希派則半開玩笑回應：「如果真的能聊得來，那我或許還得先和憲哥聊一下。」



