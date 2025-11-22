鹿希派邊界感超嚴格 曝「載異性、夾菜、借外套」全列成禁區

【記者張瑞振。台北報導】男星鹿希派日前錄《戀愛熊天秤》，談到最近演藝圈的熱門話題「邊界感」， 看似玩世不恭的他，對於男女分寸的拿捏卻有極強的原則，認為「不能幫異性夾菜」，還說：「我看到這個動作，心中馬上會有一個警鈴，如果沒有理由，去幫對方夾菜的意義何在，對方沒有手嗎? 」如果是兄弟的女友，即使對方再正，他也會拒絕，就怕「惹禍上身」。

此外，對於聚會結束後順路載異性回家更是敬謝不敏，鹿希派說：「基本上不太可能看到我坐異性的車，或者我載異性，就連坐後座也不可能，絕對不可能。」他解釋，由於從小受到媒體關注，深知必須拿捏好「分寸」，避免引發不必要的誤會。

他也分享自己在曾有對象的情況下，曾有一位女性朋友半夜打來哭訴被男友丟在路邊，他立刻意識到情況敏感，立刻手機擴音給另一半聽，「不然真的很奇怪」。

黃豪平補充，有些人其實可能根本不知道自己越界了，因為自己就有女生朋友老是半夜11點多打電話來，問一些無關緊要的小事，為了避免女友誤會，也都是開擴音，女友因為認識對方，所以沒有造成困擾。

黃豪平（左起）、Apple、熊熊、鹿希派等討論男女邊界感，炸出最大分歧。《戀愛熊天秤》提供

