鹿希派錄到一半失控！「脫口1句話」激怒阿翔當場開嗆 衝突內幕曝光

記者蔡維歆／台北報導

鹿希派（左起）、阿翔、楊繡惠跟張文綺到台東。（圖／民視提供）

主持人阿翔、楊繡惠、張文綺以及藝人來賓鹿希派開著可愛近期最夯的狗狗造型電動車，在遼闊的伯朗大道開場，阿翔表示在這裡最知名的地標金城武樹，坐在椅子上都需要有感觸的心境，營造氛圍感，並裝文青口白示範「世界越快，心越慢」。籃籃看完表示懂了，裝文青的表情配上無俚頭口白「這裡風越大，頭髮越亂」，楊繡惠看完跟著模仿，做出無奈狀，口白表示「這麼晚了，便當怎麼還沒來」，幽默又無厘頭發言讓眾人哭笑不得。

籃籃（左）跟楊繡惠互動。（圖／民視提供）

鹿希派也跟著模仿口白「這節目都用旁白開場嗎?好奇怪喔!」阿翔說：「你才奇怪，一點都不文青！」接著籃籃提議都來到金城武樹了，當然要打卡一下，阿翔自告奮勇幫大家合照，拍完後讚嘆自己拍的很好，張文綺看到照片只有樹沒有半個人，當場提議要好好處理一下，眾人直接把阿翔舉起來，假裝要拋到稻田中，惹得阿翔連忙求饒喊停。

阿翔表示首先要帶大家來見識池上的武林高手！《綜藝新時代》職人唐金滿吹著薩克斯風優雅的從麥田進場，眾人好奇詢問職人是靠音樂打敗世界，成為武林高手嗎?職人表示現在所在的區域池上就是產稻的地方，職人說明池上的稻米所向披靡，全國比賽屢屢拿冠軍，而且在108年更拿到日本的金賞獎！職人表示想品嘗得獎冠軍米，就要自己動手割，割多少吃多少，眾人聽完賣力的割稻米。

