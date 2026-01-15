鹿希派開戰許仙姬兒！自豪「最拚星二代」 岑永康台下坐鎮：我兒子很難不第一

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

綜藝節目《最強的身體》本周日將播出全新第23集，本集迎來「最強星二代」參賽，賽前氣氛火藥味十足，選手們紛紛放話。前男團SpeXial成員許明杰，是是知名歌仔戲小旦許仙姬之子。許明杰直言：「上次都在做效果，這次要讓你們知道誰是最強星二代！」吳宗憲兒子鹿希派不甘示弱說：「是時候證明給大家看，我比所有星二代都還要拚！」

鹿希派爭奪最強星二代頭銜。（圖／好看娛樂提供）

許明杰是許仙姬兒子。（圖／好看娛樂提供）

侯昌明兒子Ken目前就讀紐約大學，為了考上理想學校成功瘦身，體能基礎不容小覷。曾完成泳渡日月潭、登頂合歡山，目前維持一週兩次健身訓練；岑永康長子Ethan則是奧克蘭大學航太系學生，標準學霸型選手，一周健身4至5次，跑過半程馬拉松，面對比賽毫無懼色：「沒在怕的！」岑永康也親自到場為兒子加油打氣，還自信笑說：「他看過選手名單了，就是很難不第一啊！」全程高舉手機錄影，驕傲之情溢於言表。

岑永康長子Ethan則是奧克蘭大學航太系學生，標準學霸型選手。（圖／好看娛樂提供）

此外，本周節目還有「最強Youtuber」組，集結多位百萬訂閱網路紅人，全面挑戰高強度體能關卡。由「這群人 TGOP」成員尼克領軍，坐擁345萬訂閱，曾完成台北半馬、參與《木曜全明星運動大會》，自信預估20分鐘內完賽；以泰國迷因歌爆紅的木星人高中曾是百米冠軍，放話「你們死定了！」而身高190 公分、體重113公斤的巨人出身大學划船隊，霸氣宣告要讓對手想起「被巨人支配的恐懼」；還有前職棒好手方昶詠以「豹子腿」聞名、亞洲拳擊冠軍拳擊小潘誓言雪恥拚冠，搭配運動底子深厚卻自嘲來測試極限的A冷，讓賽事火力全開，線上人氣正式轉化為場上硬實力。《最強的身體》台視主頻道自8月17日起每周日晚間8點播出；中華電信 MOD／Hami Video 自8月24日起每周日凌晨12點上線；《最強的身體》官方YouTube頻道則於8月19日起每周二中午12點準時釋出。

