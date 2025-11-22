鹿希派「不幫異性夾菜」怕惹禍上身 熊熊同房人夫毫無界線感

黃豪平（左起）、Apple、熊熊、鹿希派討論男女之間的「邊界感」。《戀愛熊天秤》提供



鹿希派與校花女友盧鼎惠交往2年多，看似玩世不恭的他對於男女分寸的拿捏卻有極強的原則，認為「不能幫異性夾菜」，「我看到這個動作，心中馬上會有一個警鈴，如果沒有理由，去幫對方夾菜的意義何在，對方沒有手嗎」? 如果是兄弟的女友，即使對方再正，他也會拒絕，就怕「惹禍上身」。

《戀愛熊天秤》討論「邊界感」，鹿希派對於聚會結束後順路載異性回家敬謝不敏，「基本上不太可能看到我坐異性的車，或者我載異性，就連坐後座也不可能，絕對不可能」。他解釋由於從小受到媒體關注，深知必須拿捏好「分寸」，避免引發不必要的誤會。

而鹿希派也分享曾有女性朋友半夜打來哭訴被男友丟在路邊，他意識到情況敏感，立刻手機擴音給另一半聽，「不然真的很奇怪」。黃豪平也說有些人其實可能根本不知道自己越界了，因為就有女生朋友老是半夜11點多打電話問他一些無關緊要的小事，他為了避免女友誤會也都是會開擴音，女友因為也認識對方，所以沒有造成困擾。

另外，黃豪平自曝曾和熊熊發生過1次「現在想想超級越界」的經驗，有1年到瑞士外景，2人與張棋惠、坤達被分到同1間房睡，而且還是「沒有隔間」的那種，「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同1個房間」。熊熊則坦言當時完全沒多想，一來坤達已婚，二來她一直以為黃豪平是gay，所以毫無界線意識。

來賓Apple則透露醫生老公帶著診所的6個小護士出國員工旅遊，「我有問他為何沒有別的男醫生去，但他跟我說他們都有事」。鹿希派開玩笑說可能都各自帶各自的護士出遊了。

節目中討論度最熱烈的是「可不可以把外套借給異性」，Apple和熊熊都認為就是冷，所以借穿一下沒什麼，但鹿希派和黃豪平覺得借外套本身就帶有強烈曖昧訊號，尤其在已有另一半的情況下更是禁區，黃豪平說：「如果我今天是有女朋友，把我的外套借給另1個女生，這個外套上面沾了其她人的味道什麼的，根本不好解釋。」不過熊熊說：「有沒有邊界，就是會不會讓另外一半生氣，完全取決於態度。」

