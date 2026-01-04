鹿晗床照瘋傳！司曉迪再爆關曉彤新歡是他 工作室火速回應

司曉迪曝光疑似鹿晗的床照，更聲稱關曉彤與王安宇在一起了。（圖／翻攝自司曉迪、小巷人家微博）





中國大陸網美司曉迪近期表示，「姐30了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺憾。」更PO出疑似與鹿晗的床照，掀起網友熱議。而鹿晗與關曉彤多次爆出情變，司曉迪更聲稱女方與另名男星王安宇交往中。

司曉迪在粉絲群組聲稱，「不出意外，王安宇現在跟關曉彤在一起啊！」爆料立刻掀起討論，因為鹿晗與關曉彤多次爆出情變消息，雙方至今沒有回應，加上王安宇與女方在陸劇《小巷人家》中飾演情侶，3個人的關係受到關注。

司曉迪在粉絲群組聲稱聲稱關曉彤與王安宇在一起。（圖／翻攝自司曉迪微博）

對此，王安宇工作室指出，這些爆料純屬憑空捏造，與事實完全不符，因此對於造謠、傳播及擴散謠言的行為進行取證，並追究法律責任，藉此維護藝人的合法權益；關曉彤工作室隨後也發聲，強調不實言論已造成名譽損壞，要求立即刪除不實內容。

王安宇、關曉彤工作室發聲否認。（圖／翻攝自王安宇、關曉彤工作室微博）

