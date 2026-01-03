鹿晗遭爆多張床照疑出軌！急發聲明怒喊提告 關曉彤也回應了
【緯來新聞網】中國藝人鹿晗於2026年1月2日晚間被網紅曝光多張床照，並暗示私生活不檢點。鹿晗工作室於翌日凌晨發表聲明否認並啟動法律程序，包含關曉彤、范丞丞等多名藝人工作室也接連駁斥相關不實指控。
鹿晗遭爆多張床照疑出軌。（圖／翻攝微博）
微博帳號「iamroosie」女網紅發文，聲稱與多位知名藝人發生關係，並附上一張疑似鹿晗的床照，引發外界熱議。該帳號疑為網紅司曉迪，曾為藝人李汶翰的前女友。她過去也曾在2025年10月指控鋼琴家李雲迪於其服用安眠藥期間對其不當行為，該指控當時未獲李雲迪回應。
鹿晗聲明。（圖／翻攝微博）
針對網傳內容，鹿晗工作室於1月3日凌晨5時再次發布聲明，明確指出相關網帖皆為惡意捏造的不實資訊。聲明中提及，鹿晗方面已針對微博、抖音、豆瓣與小紅書等平台上的數十條貼文完成證據保全，目前已委請律師採取法律行動。
關曉彤聲明。（圖／翻攝微博）
與事件相關的多名藝人亦陸續發聲。范丞丞工作室於當日凌晨3時率先發文駁斥，強調從未與帳號主私下接觸，所涉畫面為偷拍並經過誤導。關曉彤工作室則表示，網路言論嚴重失實，構成對藝人的誹謗，並已採證處理。檀健次、林更新、黃明昊、王安宇等人之工作室亦同步發布否認聲明。
截至目前，「iamroosie」帳號與相關貼文已全數刪除。鹿晗與關曉彤自2017年公開戀情後，雖近年互動減少引發外界猜測，但兩人始終未正式回應。此次事件再度引發關注，涉事各方均強調將依法維護藝人合法權益，呼籲公眾勿信謠、勿傳謠。
