鹿晗3.6億豪宅曝光！曬寵物意外洩奢華細節 連衛生紙盒都要3000元
35歲中國男星鹿晗近日在社群分享與愛犬、愛貓的互動日常，沒想到卻再次意外掀起豪宅話題。網友從一張張照片中放大檢視細節，驚覺鹿晗住處不僅空間寬敞、裝潢奢華，就連桌上不起眼的衛生紙盒都要價超過3000元台幣。
據了解，鹿晗於2017年砸下逾人民幣8000萬元（約新台幣3.6億元），購買位於北京的頂級豪宅，室內空間約600平方公尺，裝潢採現代歐式風格。大量金色邊框、大理石地面、層次燈光與大型水晶吊燈組構出高貴氛圍，餐廳牆上更掛著以「鹿」為意象的藝術畫作。
鹿晗因分享寵物日常意外曝光北京豪宅內裝，引發網友熱議。（圖／翻攝自鹿晗微博＠M鹿Ｍ）
鹿晗因分享寵物日常意外曝光北京豪宅內裝，引發網友熱議。（圖／翻攝自鹿晗微博＠M鹿Ｍ）
但網友震驚的不是豪宅本身，而是鹿晗對生活細節的講究。有人比對照片後發現，客廳角落那組黑色音響市價高達人民幣60萬元（約269萬台幣），而桌上的木質衛生紙盒也被認出來自手工漆器工藝，價格逼近人民幣800到880元。許多粉絲笑稱：「鹿晗家隨便一個小物都比我半個月薪水貴。」
從鹿晗分享的照片來看，他的居家布置以進口家具為主，沙發、餐椅、吊燈、擺設等皆為國際高端品牌，整體空間乾淨不失奢華感。不少網友讚嘆「他不是住豪宅，是把豪宅住成展覽館」。
除了裝潢細節，鹿晗切油條的畫面也引起外界討論。他用麵包刀切街邊早餐，被粉絲笑稱「把油條吃出法式儀式感」。貼文中，他寫下「饅頭不能再吃了」，原以為是在抱怨早餐熱量，後來才發現「饅頭」其實是家中那隻戴棒球帽的小狗，因太愛吃而被控制飲食。
此外，這間豪宅過去曾被傳是鹿晗為與女友關曉彤準備的婚房，討論一度延燒，不過工作室早已否認相關揣測。
鹿晗因分享日常意外曝光北京豪宅內裝，引發網友熱議。（圖／翻攝自鹿晗微博＠M鹿Ｍ）
鹿晗的寵物狗「饅頭」。（圖／翻攝自鹿晗微博＠M鹿Ｍ）
