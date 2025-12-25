鹿樂平臺照亮偏鄉孩子的學習路 勇於向世界跨出步伐

雲林東榮國小「單車走讀」打造獨特的畢業學習體驗

花蓮東里國小學生表演烏克麗麗

在臺灣的山巔與海濱，偏鄉學校持續透過教育創新展現堅韌的教育力。由教育部國教署與國立政治大學共同推動的「鹿樂平臺」，至今已累積十年成果，透過整合社會資源、媒合企業與志工專長，為偏鄉教育注入穩定且持續的支持。從雲林平原的東榮國小、苗栗山區的南河國小，到花蓮縱谷的東里國小，這些學校的經驗證明，當外部力量與學校需求精準對接，偏鄉不僅能突破限制，更能成為培育孩子自信與多元能力的沃土。

位於雲林縣北港鎮的東榮國小，四周農田環繞，卻以「單車走讀」打造獨特的畢業學習體驗，這項跨縣市的長距離騎乘，不只是六年級學生的畢業旅行，更是一堂結合體能、毅力與在地探索的生命教育課。因活動規模龐大，需投入陪騎、護理與攝影等後勤人力，學校運用鹿樂平臺媒合到自願參與的志工團隊。黃美惠校長表示，孩子在陪伴中建立勇氣與信任，能夠騎出家鄉、面對陌生，也在旅程中看見課本之外的更大世界。

苗栗公館山區的南河國小曾面臨廢校壓力，如今已轉型為混齡實驗教育的特色學校。學校與鹿樂合作推動「誰來下午茶」計畫，邀請來自不同國家與領域的旅人、職人分享生命故事與文化視野。校方形容，每一位來訪者都像童書《老虎來喝下午茶》中的「大老虎」，總能帶來驚喜，激盪孩子們的想像。透過與多元志工的交流，學生逐漸對世界產生好奇，也在一次次對話中建立自信、擴展視野。

花蓮縱谷中的東里國小長期面臨藝術師資不足的問題，因此積極導入外部專業師資，使藝術教育能在校內扎根。教導主任曾雅薇指出，邀請外部專家入校，不僅能提升課程品質，更能為孩子建立學習典範。鹿樂十週年活動中，東里國小「拉拉鍊樂團」以烏克麗麗演出展現多年累積的成果，學生在舞臺上展現自信，證明透過跨域課程與持續陪伴，孩子在學習與表達上都能獲得顯著成長。