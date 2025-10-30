「鹿江立石大賽」11/8桐花之丘公園 來玩石立石、看馬戲表演

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「鹿江立石大賽」第十屆了！11月8日星期六上午，快揪親朋好友三五人一起來挑戰，免報名費，地點就在新竹縣橫山鄉桐花之丘公園，除了立石比賽，今年還安排「石在好玩」闖關遊戲和石頭彩繪，搭配行動書車、里山市集，更邀請福爾摩沙現代馬戲團帶來精彩演出，以及高空走繩和雜耍體驗，絕對讓大小朋友都驚艷。

鹿江教育基金會執行長陳玉蟾表示，位於橫山鄉豐田村的桐花之丘公園(九讚頭往內灣的替代道路，在油羅溪河堤道路東側)，距離九讚頭和內灣各約2公里。今年開始由鹿江教育基金會向管理單位橫山鄉公所申請認養，協助除草等基本維護，期許打造成為立石玩石的公園，可以遊玩休憩辦理活動。

陳玉蟾指出，立石和疊石稍有不同，疊石以石頭最穩的重心向上堆疊；立石則是挑戰地心引力，在創作的過程中必須不斷嘗試、尋找那微小的「支點」(請參考Gravity glue https://www.youtube.com/@GravityGlue)，評審會依據「堆疊技巧、創意發想、造型表現」給予評分，主辦單位將擇優頒發獎金。

今年除了立石挑戰之外，另闢二個單元，一是「石在好玩」闖關遊戲，設計5個就地取材跟石頭有關的遊戲，如玩石疊疊樂、石頭擲準、石跳子過河等，只要完成闖關，每人可獲得一張價值50元的市集兌換券。另一則是石頭彩繪，彩繪的石頭可以帶走也可以留在公園內，成為風景的一部分或分享有緣人。

里山市集以橫山鄉在地小農、小吃、手作為主，如天然蜂蜜、大嬸婆客家菜、蕎麥餅乾、獲得米其林 1星的晌午粄食，以及新住民提供的異國美食料理。

陳玉蟾說，玩石頭很簡單，適合0歲至100歲，立石有一些挑戰性。以山坡河流當背景，創作獨一無二的作品，它定格了空間也凝聚了時間。從親近土地、關心環境出發，在過程中嘗試、挑戰和學習，可以獨樂樂也可團隊合作。看似單純的立石，其實結合了動手、運動、科學、美學、環境教育，甚至靜心修身。報名請上「鹿江立石大賽」粉絲專頁報名，11月5日截止報名。

