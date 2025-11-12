鹿港人妻「神級冰淇淋」征服義大利！紅烏龍茶配這味 評審全驚豔
台灣冰淇淋師傅趙韻嵐勇奪義大利第17屆Sherbeth國際冰淇淋大賽冠軍！她以獨創的「光之烏龍茶」冰淇淋征服評審，融合台灣紅烏龍茶、蜂蜜與橘子的迷人風味，讓人吃來宛如「聖誕蛋糕般口齒留香」。去年未能得獎，趙韻嵐與丈夫持續研發改良，終於以精湛工藝與創新口味，在義式冰淇淋的故鄉摘下桂冠，為台灣的美食文化再添國際榮耀！
彰化鹿港小鎮人妻趙韻嵐以獨特的光之烏龍茶口味，在義式冰淇淋發源地義大利勇奪第17屆Sherbeth國際冰淇淋大賽冠軍殊榮。這位來自台灣的冰淇淋師傅不僅開心站上世界舞台，更自豪地高舉台灣國旗慶祝這項榮耀。她的冰淇淋作品融合了台灣紅烏龍茶香與蜂蜜的獨特風味，以精湛工藝及創新口味征服了專業評審，為台灣的美食文化再添國際光彩。
趙韻嵐在獲獎後分享，她的得獎作品「光之烏龍茶」使用了台灣紅烏龍茶、當地購買的橘子以及來自台灣的蜂蜜。她表示評審是採取盲測方式，而這款冰淇淋之所以能脫穎而出，是因為去年未能得獎後，她與丈夫不斷研發改良的成果。這款冰淇淋以白濃茶香帶點獨特花香的特色，被形容為吃起來有如聖誕蛋糕般口齒留香。
趙韻嵐在鹿港老街擁有冰淇淋總店，並在彰化和台中各有一間分店。店內冰淇淋櫃位一字排開，提供包括茶香、抹茶、開心果、貓王等8種不同口味的冰淇淋，吸引許多民眾前來品嘗。一位前來品嘗的顧客讚賞這款以台灣烏龍茶製作的冰淇淋，表示它茶香濃郁且口感醇厚。另一位特地慕名而來的顧客則稱讚冰淇淋質地綿密，用料實在。
趙韻嵐的冰淇淋作品曾在2023年台北賓館舉行的國慶酒會上，作為招待各國外賓的甜點。如今在義式冰淇淋的故鄉義大利奪得冠軍，不僅贏得民眾和專業人士的一致好評，更具有里程碑式的意義，再次向世界展現台灣的軟實力。這項成就不僅是個人榮譽，也為台灣的美食文化在國際舞台上增添了亮麗的一筆。
更多 TVBS 報導
連鎖燒烤店火災！淡定姐帶「整碗冰淇淋」逃難 冷靜大吃
啦啦隊女神壯壯歐洲行變調！停車場遭竊「600萬蒸發」精品包全丟
老北京豆汁翻紅！變身冰淇淋咖啡 搶攻Z世代
重現1960年代！ 東方快車隔140年再推豪華列車 CNN記者開箱
其他人也在看
蔡英文「霸總黑風衣」沒了！飛德國「造型大爆改」網暈爛了
娛樂中心／綜合報導前總統蔡英文近日受邀前往歐洲分享台灣民主經驗，抵達德國剛在柏林自由會議公開演說的他，受到當地熱烈歡迎，更與德國友台議員互動良好，歡樂場面讓許多人大讚蔡英文強項果然是「外交」，馬不停蹄的蔡英文緊接著來到德勒斯登，參訪歐積電（ESMC）並公開紀錄影像，他換下過去引發討論「黑色風衣」，造型大變的爆改模樣讓粉絲激動告白：「可以這麼帥的嗎？」。民視 ・ 15 小時前
「因為想選總統，所以有罪的首都市長！」伊斯坦堡市長被控貪汙、洗錢、間諜、偽造學歷，土耳其檢方求刑「監禁2430年」
被控「罪名多到數不完」的伊斯坦堡市長伊瑪姆奧魯，如今恐面臨高達2430年的刑期——比鄂圖曼帝國的歷史還長四倍。這位被視為土耳其總統艾爾多安最大政敵的市長，竟被檢方列出142項罪名，從貪汙、洗錢、間諜到偽造學歷等全包了。《衛報》11月11日形容，這場審判已成政治鬧劇：反對派痛批，艾爾多安根本是在用法律剷除未來的總統對手。憤怒的民眾紛紛走上街頭，抗議政治迫害太離......風傳媒 ・ 15 小時前
趙韻嵐奪義大利冰淇淋賽首獎 義媒大讚台灣No.1
（中央社記者黃雅詩羅馬11日專電）義大利西西里島舉辦冰淇淋世界大賽，來自台灣彰化鹿港的趙韻嵐奪下首獎。義大利大報「共和報」今天以吸睛標題報導，「什麼是世上最好的冰淇淋？是由一位來自台灣的手工冰淇淋職人打造」。中央社 ・ 1 天前
「鹿港女兒」趙韻嵐奪世界冰淇淋冠軍！ 嗨喊：台灣國旗在冰淇淋發源地飛起來了
義大利西西里島近日舉辦冰淇淋世界大賽，而奪下冠軍的是來自台灣彰化縣鹿港鎮的趙韻嵐，她以創新口味「烏龍之光」在50支各國隊伍中脫穎而出。而趙韻嵐與丈夫在頒獎台上也拿出準備好的國旗，嗨喊「台灣國旗在冰淇淋...華視 ・ 23 小時前
〈觸蝶古巴特〉手作體驗 八德榮家長輩展現巧思
【民眾新聞葉柏成新北報導】八德榮家為豐富長輩的生活，增添創意與樂趣，日前舉辦「蝶古巴特面紙盒手作活動」，由住民 […]民眾日報 ・ 11 小時前
散布謠言稱台捐款80億換蕭美琴歐洲演講 2網友下場慘了
副總統蕭美琴日前赴歐洲議會演說，卻有網友散布謠言，稱這場演說機會是台灣捐款80億歐元換來的。刑事警察局於11月9日接獲檢舉，將涉嫌散布不實訊息的盧姓、陳姓網友通知到案說明，全案依違反社會秩序維護法移送台北地方法院簡易庭依法裁處。 刑事局表示，盧姓網友製作蕭副總統赴歐盟議會演講之不實梗圖並散布；桃園電子報 ・ 16 小時前
「財富女神」遭判11年8月 ! 中國女商人詐近2千億跑路 洗成英國史上最大比特幣案
[Newtalk新聞] 英國史上規模最大的洗錢案於 11 日宣判，主犯為中國「財富女神」錢志敏（又名張雅迪），這名因天津非法集資案潛逃多年的女商人，因涉及巨額加密貨幣洗錢罪，被英國南華克刑事法庭判處 11 年 8 個月監禁。 這起案件同時揭露了全球最大單筆加密貨幣扣押紀錄，涉案金額高達 6.1 萬枚比特幣、現值逾 50 億英鎊（約 67 億美元）。 錢志敏曾是天津藍天格銳電子科技有限公司負責人，2017 年因非法吸收公眾存款案潛逃海外。該案涉案金額高達 430 億元人民幣（約 1,875 億新台幣），受害者近 13 萬人，多為 50 至 75 歲的退休族群。她以「高科技保健產品」及「加密貨幣挖礦」為名，對外兜售虛假投資計劃，受害者遍布全中國 31 個省市。 法官薩莉-安‧黑爾斯（Sally-Ann Hales）在宣判時斥責她是「這起犯罪從始至終的策劃者，動機純粹出於貪婪」。 逃亡至英國後，錢志敏在倫敦北部高級地段漢普斯特德購置豪宅。2018 年，倫敦警察廳突襲其住所，查獲全球單筆最大宗比特幣扣押案，當時價值數十億英鎊。警方表示，她使用偽造證件入境英國，並以購房洗白贓款。倫敦警察廳調查官新頭殼 ・ 16 小時前
義式冰淇淋世界賽 彰化職人擊敗50隊伍奪冠
來自彰化鹿港的冰淇淋職人趙韻嵐，前進義大利西西里島參加義式手工冰淇淋世界賽，以台東紅烏龍茶為基底，搭配彰化產的蜂蜜，並加入義大利橙橘，以創新口感在50支隊伍當中脫穎而出，一舉奪下世界冠軍，登台領獎時還秀出準備好的國旗，打響台灣的知名度。公視新聞網 ・ 13 小時前
台北停車不再愁！智慧共享車位「先預約」五分鐘內免費保留
共享車位平台透過智慧科技與共享經濟模式，正為台北市區民眾解決停車難題！平台已合作近千座場域，提供10萬格智慧化車位，允許車主透過手機APP預約車位，特別是在「信義區」、「大安區」等TVBS新聞網 ・ 10 小時前
超好用！好市多「1神物」婆媽搶翻：我家都買這款
超好用！好市多「1神物」婆媽搶翻：我家都買這款EBC東森新聞 ・ 15 小時前
中國質疑美國「黑吃黑」 控國家級駭客竊太子集團12萬枚比特幣
跨國詐騙集團「太子集團」事件持續延燒。中國國家計算機病毒應急處理中心（CVERC）近日發文，指控美國政府透過駭客技術手段，竊取了此前沒收自柬埔寨詐騙集團首腦陳志約12萬枚比特幣。美國司法部於今年10月宣布接管這批當時價值約150億美元（約新台幣4,605億元）的加密貨幣，並指控在逃的陳志涉嫌電信詐騙及洗錢。中國官方於是將此事件定調為一場由「國家級駭客組織」操盤的「黑吃黑」事件。鏡新聞 ・ 17 小時前
獨家》「烏龍之光」成台灣之光！鹿港女兒趙韻嵐奪世界冰淇淋冠軍
彰化縣鹿港鎮冰淇淋師趙韻嵐前進義大利西西里島參加世界冰淇淋比賽，以台東紅烏龍茶搭配彰化的蜂蜜加入當地橙橘，創新口味在50支各國隊伍中脫穎而出，奪下世界冠軍，她與夫婿邱經偉帶著國旗登台領獎，高喊「台灣國旗飄起來了」！趙韻嵐表示，這次來到義大利參賽，準備了大約半年時間，為了帶給歐美全新的東方口感，選擇以自由時報 ・ 1 天前
烏克蘭司法部長涉嫌腐敗遭停職調查
烏克蘭總理宣布，該國司法部長因涉嫌腐敗已被停職，烏克蘭能源部門正面臨廣泛的反腐敗調查。德國之聲 ・ 10 小時前
油價漲勢難擋 唯獨好市多降！會員笑喊「這才是真會員回饋」
日前有會員發現，擁有高人氣的暢銷品好市多自有品牌科克蘭（Kirkland）有機特級初榨橄欖油降價了，去年3 公升裝1135元，竟然降到539元，降幅逾50%。先前外媒《Daily Meal》報導，因關稅戰因素，全球預估食用油價格將大幅上漲，但橄欖油卻逆勢下跌，以好市多科克蘭有機特級初榨橄欖油為例，今年夏天2 公升裝從24.99 美元（約776元新台幣）降至18.39 美元（約571元新台幣），而3公升裝則從29.99美元（約931元新台幣）降至 27.99美元（約869元新台幣）。台灣好市多則直接下殺到新台幣539元，難怪會員說很划算。品觀點 ・ 18 小時前
風評：卓榮泰在橄欖園裡，再次吹響戰鬥的號角？
國家通訊傳播委員會（NCC）四名委員懸缺一年，行政院提名四名新任委員，沒想到在立法院行使同意權還是全軍覆沒，行政院長卓榮泰怒指在野政黨「完全沒有誠意，完全沒有合作基礎」，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把整個橄欖園的一半都遞出來了。」重點是，他說這個結果「要重新思考和在野黨的『合作模式』」。NCC人事懸缺一年，行政院脫不了干係卓揆一定沒想到，他的「非常非常遺......風傳媒 ・ 1 天前
探訪部落長輩看見存在意義 謝祖武籲歲末傳愛偏鄉
（中央社記者曾以寧台北12日電）歲末將至，藝人謝祖武化身介惠基金會傳愛公益大使，親赴屏東瑪家鄉排灣村探訪今年62歲的李伯，一句「如果有人記得我，我就不孤單了」，讓他不禁語塞，也看到自己存在的意義。中央社 ・ 15 小時前
明利村2貨櫃被溢流沖走 主人認「沖走賓士也我的」
明利村2貨櫃被溢流沖走 主人認「沖走賓士也我的」EBC東森新聞 ・ 10 小時前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
外送專法延宕十年 廖偉翔促明訂最低報酬保障外送員
（記者陳志仁／台北報導）外送專法延宕近10年，立法院社會福利及衛生環境委員會上週首度舉行公辦公廳會，討論相關立 […]引新聞 ・ 11 小時前
鎖定稀土礦！BBC：美國已超越中國成非洲最大投資國
近年來，美國和中國競逐電動汽車、人工智慧（AI）資料中心、武器系統所需的關鍵稀土礦產，而非洲大陸蘊藏豐富的鋰、稀土、鈷和鎢，也成為美中對抗的焦點之一。根據英國廣播公司（BBC）最新年度數據，美國實際上已悄悄超越中國，成為非洲最大的外國直接投資國。自由時報 ・ 1 天前