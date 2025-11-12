台灣冰淇淋師傅趙韻嵐勇奪義大利第17屆Sherbeth國際冰淇淋大賽冠軍！她以獨創的「光之烏龍茶」冰淇淋征服評審，融合台灣紅烏龍茶、蜂蜜與橘子的迷人風味，讓人吃來宛如「聖誕蛋糕般口齒留香」。去年未能得獎，趙韻嵐與丈夫持續研發改良，終於以精湛工藝與創新口味，在義式冰淇淋的故鄉摘下桂冠，為台灣的美食文化再添國際榮耀！

鹿港人妻「神級冰淇淋」征服義大利！紅烏龍茶配這味，評審全驚豔。(圖／民眾提供)

彰化鹿港小鎮人妻趙韻嵐以獨特的光之烏龍茶口味，在義式冰淇淋發源地義大利勇奪第17屆Sherbeth國際冰淇淋大賽冠軍殊榮。這位來自台灣的冰淇淋師傅不僅開心站上世界舞台，更自豪地高舉台灣國旗慶祝這項榮耀。她的冰淇淋作品融合了台灣紅烏龍茶香與蜂蜜的獨特風味，以精湛工藝及創新口味征服了專業評審，為台灣的美食文化再添國際光彩。

去年未能得獎後，她與丈夫不斷研發改良的成果。(圖／民眾提供)

趙韻嵐在獲獎後分享，她的得獎作品「光之烏龍茶」使用了台灣紅烏龍茶、當地購買的橘子以及來自台灣的蜂蜜。她表示評審是採取盲測方式，而這款冰淇淋之所以能脫穎而出，是因為去年未能得獎後，她與丈夫不斷研發改良的成果。這款冰淇淋以白濃茶香帶點獨特花香的特色，被形容為吃起來有如聖誕蛋糕般口齒留香。

顧客讚賞這款以台灣烏龍茶製作的冰淇淋，表示它茶香濃郁且口感醇厚。(圖／民眾提供)

趙韻嵐在鹿港老街擁有冰淇淋總店，並在彰化和台中各有一間分店。店內冰淇淋櫃位一字排開，提供包括茶香、抹茶、開心果、貓王等8種不同口味的冰淇淋，吸引許多民眾前來品嘗。一位前來品嘗的顧客讚賞這款以台灣烏龍茶製作的冰淇淋，表示它茶香濃郁且口感醇厚。另一位特地慕名而來的顧客則稱讚冰淇淋質地綿密，用料實在。

趙韻嵐曾在2023年台北賓館舉行的國慶酒會上，作為招待各國外賓的甜點。(圖／民眾提供)

趙韻嵐的冰淇淋作品曾在2023年台北賓館舉行的國慶酒會上，作為招待各國外賓的甜點。如今在義式冰淇淋的故鄉義大利奪得冠軍，不僅贏得民眾和專業人士的一致好評，更具有里程碑式的意義，再次向世界展現台灣的軟實力。這項成就不僅是個人榮譽，也為台灣的美食文化在國際舞台上增添了亮麗的一筆。

