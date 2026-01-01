鹿港元旦升旗迎2026 王惠美：改造彰化持續向前

鹿港元旦升旗迎2026，王惠美表示改造彰化持續向前。圖／彰化縣政府提供





為迎接中華民國115年到來，彰化縣政府今（1）日上午在鹿港鎮立體育場舉辦「迎光啟程‧彰化飛揚」元旦升旗典禮，結合公益園遊會與踩街活動，吸引上千名鄉親熱情參與。彰化縣長王惠美率縣府團隊與各界貴賓齊唱國歌、向國旗致敬，在鹿港迎接2026年第一天，現場氣氛隆重而溫馨。

王惠美表示，新年第一天就是最好的開始，能與鄉親一同迎接第一道曙光，象徵新的一年馬到成功。她感謝過去一年各行各業共同努力，讓彰化在交通建設、產業發展與城市治理上都交出亮眼成績，縣府團隊未來將持續推動各項施政，朝「美好彰化、希望城市」的目標穩健前行。

廣告 廣告

鹿港元旦升旗迎2026，王惠美表示改造彰化持續向前。圖／彰化縣政府提供

王惠美指出，彰化是一座擁有300多年歷史、百萬人口的大縣，縣府以交通、產業與都市計畫三合一策略，打造城市發展藍圖，從捷運路網規劃、產業園區布局，到市區更新與南北均衡發展，逐步回應城市成長需求，為彰化長遠發展奠定基礎，讓鄉親能在家鄉安居樂業。

她強調，「改造彰化，正在發生」，縣府以「一軸一環雙樞紐」捷運路網及四大交流道開發的「四引擎」建設為基礎，推動大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年及社會住宅等建設，同時推出好孕卡、生育補助加碼，以及政府補助長者接種兩劑帶狀疱疹疫苗等社福措施，持續推出有感政策。

鹿港元旦升旗迎2026，王惠美表示改造彰化持續向前。圖／彰化縣政府提供

縣府也提醒，八卦山「2026彰化月影燈季」已繽紛點燈，展期至3月1日；「2025彰化GO購」活動將於1月5日截止登錄、1月7日進行最後抽獎，邀請民眾把握機會參與。

社會處表示，活動結合政令宣導闖關、親子手作體驗、踩街巡遊與摸彩，獎項超過80項。踩街隊伍行經鹿港老街、新祖宮等地標，串聯在地商家推出優惠，讓民眾在迎接新年的同時，感受鹿港文化魅力，為地方觀光與商圈注入新年活力。

鹿港元旦升旗迎2026，王惠美表示改造彰化持續向前。圖／彰化縣政府提供

鹿港元旦升旗迎2026，王惠美表示改造彰化持續向前。圖／彰化縣政府提供

鹿港元旦升旗迎2026，王惠美表示改造彰化持續向前。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 中方稱數十國支持軍演 外交部：扈從中國屬為虎作倀，國際自有公評