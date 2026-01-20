鹿港全民運動館招商 彰縣府強調消費動能三大優勢

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰縣府今天舉辦鹿港全民運動館招商說明會，彰化縣長王惠美指出，鹿港鎮福興鄉人口約12萬人，且擁有彰濱工業區龐大勞工與就業市場，具備定居、產業及觀光等三大消費動能。

彰縣府推動八大生活圈全民運動館計畫，其中位在鹿港鎮的鹿港全民運動館預計年底完工，縣府今天在亞太鹿港渡假村舉辦招商說明會，出席的有王惠美、彰縣府教育處長蔡金田等人。

王惠美致詞時說，鹿港全民運動館占地約2公頃，館內規劃室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、健身房以及體能訓練場，原預計年底完工，不過工程進度已超前，可望提前完工服務鄉親。

王惠美表示，鹿港館周邊的鹿港鎮福興鄉人口約12萬人，緊鄰台61線西濱快速道路，且擁有彰濱工業區龐大的勞工與就業市場，發展潛力遠不止於此。

彰縣府教育處指出，廠商關心營運潛力，鹿港全民運動館不僅服務鹿港鎮，更涵蓋鄰近的福興鄉、秀水鄉、線西鄉及和美鎮，擁有穩固定居人口基數，加上彰濱工業區龐大就業人口以及鹿港強勁的觀光人流，具備「定居、產業、觀光」三大消費動能。（編輯：李淑華） 1150120