鹿港全民運動館 招商

彰化縣政府積極推動「八大生活圈全民運動館」計畫，備受海線居民期待的「鹿港全民運動館」，昨（廿）日在亞太鹿港渡假村舉辦招商說明會，彰化縣長王惠美親自主持，宣布該館預計於今年底完工。王縣長表示，鹿港館由縣府自籌四億元經費，打造占地二公頃的二層樓現代化地標，館內規劃六大核心設施，包含設有SPA舒壓的室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、健身房及體能訓練場，歡迎專業團隊參與經營。

王縣長表示，說明會為「鹿港全民運動館」招商計畫。縣府目標於縣內八大生活圈各設立一座國民運動中心，和美館預計於今年三月啟用，鹿港館工程進度已超前，可望提前完工服務鄉親。鹿港館具備極佳市場潛力，鹿港鎮內約八萬人口，相鄰的福興鄉有約四萬人口，且緊鄰台61線西濱快速道路，交通路網涵蓋呈輻射往外，且擁有彰濱工業區龐大的勞工與就業市場。縣府雖初步評估十年可創造約二‧六億元的產值，但鹿港館周邊坐擁十二萬人口基數及彰濱工業區龐大的就業人口，發展潛力遠不止於此。今日與會都是專業經營者，未來也可能成為縣府的合作夥伴，非常歡迎大家提出寶貴意見，縣府會將好的建言納入標案需求。本案絕對沒有預設立場，將採公平、公正、公開的原則辦理，誠摯邀請專業團隊參與，共同開創營運佳績。