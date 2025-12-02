鹿港天后宮最貴光明燈！女富商「豪砸500萬」…連10年包下斗首原因曝

記者吳泊萱／彰化報導

彰化鹿港天后宮的「財運亨通斗」斗首，一盞要價50萬元，被譽為全台最貴光明燈，但每年仍吸引大量信眾前來擲筊競點。不過這盞斗首，已連續9年由從事營造業的高姓女子續點，高女也表達明年點燈意願，屆時點燈累積金額將達500萬。高女透露，之所以堅持點燈，全因媽祖庇佑，才讓她閃災避險。

鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶指出，鹿港天后宮的「財運亨通斗」斗首，位於最靠近斗母神尊的位置，所以價格昂貴，一盞要價50萬元。但也不是有錢就能點，斗首資格必須透過擲筊取得最多聖筊，並由廟方把關，審核八字後，才能點。

高姓女子明年將連續10年續點「財運亨通斗」斗首，累積點燈金額達500萬元。（圖／非新聞當事人／翻攝畫面）

而連續9年拔得頭籌的高姓女子，並非鹿港本地人，是小時候曾到鹿港天后宮參拜，與媽祖結下深厚緣分。高女自從點了「財運亨通斗」後，事業越做越大，就這樣一路點了9年，她深信一切都是媽祖庇佑。高女表達明年續點意願後，在廟方見證下，她以連續3個聖筊獲媽祖同意，明年續點斗首。

劉家汶表示，高女每次來點燈都是祈求員工及親友平安，並非求個人財富。而過去數年，高女事業一帆風順，但到了今年卻出現轉折，1整年只標到年初及年末兩個工程標案，幾乎整年零收入，讓她一度懷疑人生，但也因此獲得空檔與親友環島、露營。

彰化鹿港天后宮的「財運亨通斗」斗首，一盞要價50萬元。（圖／翻攝畫面）

結果到了年底，一切真相大白，原來當初高女沒標到的標案，後來都因各種原因停擺，若當初得標，恐導致公司資金全數卡死。也正因沒有標案可做，強颱重創花蓮光復鄉時，她才有閒置的重機具及人力前往花蓮救災。

高女表示，在她完成救災任務後曾兩度夢到媽祖，特地前往天后宮拜拜，沒多久就收到投標邀請，也順利得標完成工程，年初的工程款項也順利入帳。高女認為，媽祖在運勢好的時候，幫助她賺大錢，運勢不佳時，也庇佑她閃過賠錢危機，因此決定繼續點燈，想與媽祖持續結緣。

