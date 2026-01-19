鹿港天后宮、十宜樓要修了！ 彰化通過4大文資修復案 爭取中央3.8億補助

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了讓古蹟保存更加完整，彰化縣政府上周召開「彰化縣古蹟歷史建築審議會」今年度第1次會議，會中通過包含國定古蹟鹿港天后宮、金門舘、永靖忠實第及歷史建築十宜樓等多項修復計畫。文化局表示，總計將向中央爭取約3億8000多萬元的補助經費，投入古蹟修復與彩繪保存，希望順利爭取經費到位，讓彰化的珍貴文化資產得以延續。

這次審查通過計畫案，包含縣定古蹟「鹿港天后宮」修復及再利用計畫審查案、縣定古蹟「鹿港金門舘」彩繪調查計畫暨設計計畫審查案、縣定古蹟「永靖忠實第」彩繪調查計畫暨設計計畫審查案、歷史建築「鹿港十宜樓」彩繪調查計畫暨設計計畫審查案。

文化局表示，縣府在文資審議委員會審查修復計畫通過後，今年就會向文化部爭取修繕經費，其中，規模最大的鹿港天后宮修復，預估工程總經費約3億5000萬元，修復範圍涵蓋國定古蹟區的三川殿、左右過水廊、正殿，以及縣定古蹟區的牌樓、左右護室與後殿，計畫將針對結構與環境進行整體整修。

除了建物主體，傳統彩繪的修補施作也是重點。縣府預計今年向文化部提案，爭取包含縣定古蹟金門舘(1460萬元)、永靖忠實第(1050萬元)及歷史建築十宜樓(790萬元)的彩繪施作計畫，盼能透過專業的調查研究，復原古建築的視覺藝術風采。

