鹿港天后宮「財運亨通斗」超夯 民眾漏夜排27小時搶頭香

中部中心/李文華 彰化報導

彰化鹿港天后宮，開放馬年點燈祈福，其中最夯的財運亨通斗，釋出205盞，吸引不少民眾，漏夜排隊，現場湧現貪食蛇人潮，搶得頭香的，是一位工程行老闆，前一天清晨五點就來排隊，祈求馬年平安順遂。

天都還沒亮，彰化鹿港天后宮外頭，湧現大批人潮，信眾頂著寒風，不畏飄雨，自備折疊椅板凳徹夜等候，就是為了搶排，限量的，財運亨通斗燈，頭香民眾，是工程行老闆，一排就是27個小時。

彰化鹿港天后宮的光明燈，號稱全台最貴，一盞財運亨通斗燈，要價8800元，這次釋出205盞，信眾熱度不減，漏夜搶排，還有營造業的董娘，花費50萬，續點財運亨通斗的斗首。

歲末年終，民眾搶點燈，祈求馬年平平安安，延續好運勢。









